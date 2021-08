Hinweis VW Golf 2 GTI bei eBay ZUM ANGEBOT Pfeil

Der schwarze Dreitürer ist 163.000 Kilometer gelaufen und wurde im März 1989 erstmals zugelassen. Der 1,8-Liter-Sauger leistet 112 PS, es ist noch kein 4500 Euro fair, denn Bei eBay steht gerade ein gut erhaltenes Exemplar zum Verkauf.Der 1,8-Liter-Sauger leistet 112 PS, es ist noch kein Katalysator verbaut. Der Kat war bis 1990 nur gegen Aufpreis zu haben – ab dann wurde er Pflicht. So oder so sind die angesetztenfair, denn Classic Data weist für einen GTI dieses Baujahres im Zustand 3 bereits 7500 Euro aus. Im Zustand 2 wären es sogar schon 11.000 Euro. Im Inserat ist von Kratzer, Beulen und Steinschlägen die Rede – auf den Bildern ist davon nicht allzu viel zu sehen. Eine Besichtigung vor Ort wäre in jedem Fall notwendig.

Zoom Der inserierte GTI wird vom Verkäufer als "rostfrei" deklariert.

Unverbastelte GTI sind oft im Süden zu finden



Das angebotene Exemplar steht in Barcelona. Was zunächst abschreckend klingen könnte, hat doch einen besonderen Reiz: Wer einen unverbastelten GTI in Italien, Südfrankreich oder eben in Spanien sucht, hat gute Chancen, denn Tuning war dort verpönt. Die Fahrzeuge blieben meist im Originalzustand und außerdem weitgehend von Feuchtigkeit und Streusalz verschont. Der inserierte GTI wird vom Verkäufer als "rostfrei" deklariert. Die 650 Euro wird sogar ein Transport nach Deutschland angeboten. Für ein H-Kennzeichen- Gutachten zur Zulassung in Deutschland dürften noch einmal rund 200 Euro fällig werden. Was zunächst abschreckend klingen könnte, hat doch einen besonderen Reiz: Wer einen unverbastelten GTI in Italien, Südfrankreich oder eben in Spanien sucht, hat gute Chancen, denn Tuning war dort verpönt. Die Fahrzeuge blieben meist im Originalzustand und außerdem weitgehend von Feuchtigkeit und Streusalz verschont. Der inserierte GTI wird vom Verkäufer als "rostfrei" deklariert. Die zweite Generation des GTI ist beim Korrosionsschutz aber ohnehin unproblematischer als der Vorgänger – und sogar resistenter als der Nachfolger Golf 3 . Dass Lack oder Sitze aufgrund von viel Sonne ausgeblichen wären, lässt sich bei diesem Modell ebenfalls nicht erkennen. Fürwird sogar einangeboten. Für einGutachten zurdürften noch einmal rundwerden.

Zoom Die karierten GTI-Sportsitze dürfen natürlich nicht fehlen.



Ausreichend Ausstattung ist bei diesem Golf 2 GTI an Bord

Auch wenn dieser GTI kein Ausstattungswunder ist: Elektrische Fensterheber vorne sind an Bord, die Multifunktionsanzeige war Serie. Sie zeigt Uhrzeit, Fahrzeit, Fahrstrecke, Durchschnittsgeschwindigkeit und -verbrauch und sogar die Öltemperatur an. Beide Außenspiegel sind manuell von innen verstellbar, zur Verstellung des rechten Spiegels fehlt allerdings die Kappe – kein großes Problem. Das optionale ABS ist allem Anschein nach nicht an Bord; die GTI-Sportsitze natürlich schon.

Insgesamt macht der GTI auf den Bildern einen soliden Eindruck. Der Preis ist mehr als in Ordnung – vorausgesetzt, die Lackmängel fallen bei der Besichtigung vor Ort nicht zu heftig aus und das Auto ist tatsächlich rostfrei. Daher gilt auch: So ein Auto nie aus der Ferne kaufen und auch nichts anzahlen! So schützen Sie sich vor Betrug und ersparen sich womöglich viel Ärger.