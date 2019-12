D

ie vierte Generation des VW Golf ist für viele Fans der beste Golf aller Zeiten. Das liegt neben der guten Qualität und hohen Zuverlässigkeit der Fahrzeuge auch an den attraktiven Sondermodellen, die heute mitunter Kultstatus besitzen. Eins dieser Modelle ist dermit VR6-Motor, den Volkswagen erstmals imund später noch imbrachte. Der R32 war der erste Super-Golf des neuen Jahrtausends, der alle anderen Modelle in Sachen Speed und Power in den Schatten stellte. 241 PS holt der Sechszylinder aus 3,2 Litern Hubraum. Das maximale Drehmoment von 320 Nm liegt schon bei 2800 Umdrehungen an. 6,6 Sekunden reichen für den Sprint von 0 auf 100 und erst bei 247 km/h ist Schluss.