VW Golf 7: Gebrauchtwagen-Test

D ie Erfolgsgeschichte startete nach langem Vorglühen etwas rappelig. Mit 50 PS auch nicht übertrieben schnell. Trotzdem schaffte Golf dar. Aber ist deren Zenit nun überschritten? Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: VW Golf ie Erfolgsgeschichte startete nach langem Vorglühen etwas rappelig. Mit 50 PS auch nicht übertrieben schnell. Trotzdem schaffte VW mit dem ersten Golf vor 42 Jahren den Durchbruch für den Diesel in der Kompaktklasse . Vollwertig wie immer, mit einem Verbrauch von 6,5 Litern unverschämt wirtschaftlich. Turbo, Direkteinspritzung, Pumpe­Düse, Common Rail ... Über sieben Golf-­Generationen wuchs auch der Diesel immer mit. Der aktuelle 2.0 TDI GTD stellt mit 184 PS die Spitze der Nagelrevolution beimdar. Aber ist deren Zenit nun überschritten?

Der einstige Garant für geringen Wertverlust schwächelt

Der EA288-Motor wird von einem Zahnriemen angetrieben, der ein Leben lang halten soll. Golf Diesel machen sollten? Nein! Den Golf VII gibt es seit sechs Jahren. Schon ein halbes Jahr nach Markteinführung waren die ersten Euro­-6-­Diesel verfügbar. Unter der Haube sitzt, unabhängig von der Version, grundsätzlich der EA288­-Motor. Auch wenn er nicht so stark in die Schlagzeilen geriet wie sein Vorgänger, der "Schummeldiesel" EA 189, ging der Manipulationsskandal auch an ihm nicht spurlos vorüber. Zurückhaltung bei den Käufern ist die Folge. Was dazu führt, dass der frühere Garant für geringen Schummeldiesel, drohende Fahrverbote und nicht zuletzt die verbrauchsoptimierten Benziner als starke Konkurrenz im eigenen Haus machen dem Selbstzünder das Leben schwer. Die Zulassungszahlen auf dem Neuwagenmarkt sinken. Heißt das, dass auch Gebrauchtkäufer einen Bogen um denDiesel machen sollten? Nein! DenVII gibt es seit sechs Jahren. Schon ein halbes Jahr nach Markteinführung waren die ersten Euro­-6-­Diesel verfügbar. Unter der Haube sitzt, unabhängig von der Version, grundsätzlich der EA288­-Motor. Auch wenn er nicht so stark in die Schlagzeilen geriet wie sein Vorgänger, der "Schummeldiesel" EA 189, ging der Manipulationsskandal auch an ihm nicht spurlos vorüber. Zurückhaltung bei den Käufern ist die Folge. Was dazu führt, dass der frühere Garant für geringen Wertverlust im Alter schwächelt. Dreijährige Limousinen mit rund 100.000 Kilometern stehen schon für knapp oberhalb von 10.000 Euro beim Händler. Kombis sind sogar noch billiger.

Wertlos wird ein Golf 7 auch als Diesel nicht

Nach der durchwachsenen Qualität der Vorgänger, wurde beim Golf 7 Wert auf Langzeitqualität gelegt. Das zahlt sich aus. Golf 7 aber auch als Diesel nicht so schnell. Denn bei allen Ökobestrebungen in Deutschland und Europa gehorcht der Handel der Weltwirtschaft. Das heißt: Wird es für Diesel tatsächlich irgendwann eng hierzulande, fließen sie in andere Länder ab, wo sie weiterlaufen. Dass so ein Golf 7 das auch noch ein Weilchen tut, ist wahrscheinlich. Nach dem durchwachsenen Qualitätsniveau der Vorgänger hat Technische Daten: VW Golf 1.6 TDI Comfortline Motor Vierzylinder/vorn quer Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 Hubraum 1598 cm³ Leistung 81 kW (110 PS) bei 3200/min Drehmoment 250 Nm bei 1500/min Höchstgeschwindigkeit 200 km/h 0–100 km/h 10,5 s Tank/Kraftstoff 50 l/Diesel Getriebe/Antrieb Fünfgang manuell/Vorderrad Länge/Breite/Höhe 4255/1799/1442 mm Kofferraumvolumen 380-1270 l Leergewicht/Zuladung 1295/580 kg Das führt zu einer neuen Kalkulationsbasis bei Interessenten: Früher mussten die Einsparungen beim Verbrauch nicht nur die Aufpreise bei Steuer und Versicherung auffangen, sondern auch einen guten Tausender mehr beim Kauf – erst dann wurde es rentabel. Zumindest der Mehrpreis fällt heute weg, oft ist sogar noch eine Ersparnis drin. Klar, ein Teil davon wird später beim schlechteren Wiederverkauf wieder aufgefressen, wertlos wird ein7 aber auch als Diesel nicht so schnell. Denn bei allen Ökobestrebungen in Deutschland und Europa gehorcht der Handel der Weltwirtschaft. Das heißt: Wird es für Diesel tatsächlich irgendwann eng hierzulande, fließen sie in andere Länder ab, wo sie weiterlaufen. Dass so ein7 das auch noch ein Weilchen tut, ist wahrscheinlich. Nach dem durchwachsenen Qualitätsniveau der Vorgänger hat VW hier wieder kräftig in die Langzeitqualität investiert, was sich im Alter auszahlt. Es gibt nur wenig ernst zu nehmende Schwachstellen. Kurz vor seiner Ablösung ist die siebte Generation solide und frisch wie nie.

Seit Jahrzehnten halten die Kunden dem Golf die Treue