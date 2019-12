Eine deutlich günstigere Option ist das Leasing . Dabei wird eine Anzahlung von 990 Euro fällig. Wer auf eine Anzahlung verzichten möchte, kann den Golf für monatlich 219 Euro leasen. In beiden Fällen kommen günstige 490 Euro Überführungskosten obendrauf.Diese Parameter sind festgeschrieben und lassen sich nicht anpassen. Dafür ist die Ausstattung des Golf 8 1.5 TSI Life schon ab Werk recht umfassend: Serienmäßig mit an Bord sind LED-Scheinwerfer Alufelgen und We Connect Plus.