olkswagen könnte noch mal nachlegen: Nach neuesten Informationen scheinen die Wolfsburger insgeheim an einer noch stärkeren Version des aktuellen VW Golf R zu arbeiten. Die könnte 333 PS leisten! Doch schon der serienmäßige VW Golf R holt 320 PS und 420 Nm aus seinem Zweiliter-Vierzylinder. In Kombination mit dem serienmäßigen Siebengang-DSG und Allrad sprintet der Golf R in 4,7 Sekunden auf 100 km/h. Wer das 2265 Euro teure R-Performance-Paket ordert, der kann übrigens bis zu 270 km/h auf der Autobahn fahren. Damit ist der. Doch so viel Leistung hat natürlich ihren Preis: Mit einemknackt der Golf die 50.000-Euro-Marke. Richtig günstig gibt es den Kompaktsportler zurzeit im Leasing!Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) können Gewerbekunden den Golf R für, was einem Leasingfaktor von 0,56 entspricht. Hinzu kommt eine. Auf dieberechnet, liegen die Gesamtleasingkosten somit bei 6735 Euro netto. Nicht mit einberechnet sind etwaige Überführungs-/Bereitstellungskosten, die im Angebot nicht erwähnt werden.