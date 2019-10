Schon vor der Enthüllung ist Sidney gespannt: "Was hat sich geändert? Was wird besser? Und wie wird der Innenraum?" Kurze Zeit später steht er vor dem brandneuen Golf 8 , der noch im Dezember 2019 an die ersten Kunden ausgeliefert werden soll, und muss die neue Generation erst mal auf sich wirken lassen. "Mit der Form muss man sich erst mal anfreunden", stellt Sid fest. "Ich muss erst mal gucken." Auf den zweiten Blick erkennt Sidney dann einige Elemente aus anderen Baureihen: So stellt er fest, dass es die Heckklappe in ähnlicher Form schon beim T-Roc gibt, die vorderen Kotflügel erinnern ihn an den Arteon . Aus Sidneys Sicht das Phänomenale an Generation acht: "Du siehst den Golf und hast dieses vertraute Gefühl."