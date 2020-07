in VW Golf R mit Fünfzylinder ! Das ist der Traum vieler VW-Fans, doch die Wolfsburger bringen auch den neuen Golf 8 R mit einem Vierzylinder-Turbo. Also wieder kein Fünfzylinder für den Golf R! Oder etwa doch?Lange gab es Spekulationen, ob der neue Golf R nicht womöglich doch mit dem legendären Audi-Fünfzylinder an den Start geht, und auch wenn der Golf 8 noch nicht als R-Version präsentiert wurde, ist klar, dass die neueste Version weiterhin auf einen Zweiliter-Vierzylinder-Turbo mit scheinbar maximal 333 PS setzen wird.

Der Fünfzylinder-Motor von Audi passt ohne Probleme in den Motorraum des Golf.

Halb so wild, denn wer unbedingt einen Golf R mit Fünfzylinder möchte, der muss sich nur an den deutschen Tuner "The Turbo Engineers", kurz TTE, wenden.Doch mit den serienmäßigen 400 PS gab sich TTE nicht zufrieden, stattdessen wurde der hauseigene TTE-700-Upgrade-Turbolader verbaut, der die Leistung in Kombination mit weiteren notwendigen Modifikationen auf 740 PS pusht. Für alle Audi-Fahrer: Den TTE-700-Turbolader gibt es ab 5263 Euro. Wer jedoch auch Hosenrohr, Ansaugung, Leitungen und mehr benötigt, landet bei etwa 7800 Euro.