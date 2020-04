Z

um ersten Mal zeigt sich der neue VW Golf R auf der Nordschleife . Der weiße Testwagen ist kaum noch getarnt und wird von einem Entwicklungsfahrer in augenscheinlich zügigem Tempo über die 20,8 Kilometer lange Rennstrecke geprügelt.Auffällig ist die noch abgeklebte Frontschürze, die nicht dem Serienstand entsprechen dürfte. Auch der doppelte Dachkantenspoiler am Heck sticht ins Auge – zuletzt war er an GTI TCR-Erlkönigen zu sehen.