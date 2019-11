D

er Golf R kommt mit bis zu 333 PS ! Das hat jetzt ein VW-Mitarbeiter in einem Video von Sidney Hoffmann verraten. Er spricht davon, dass es das Golf-Topmodell mitgeben wird – diese Spanne lässt aufhorchen. Womöglich wird es den Kompaktsportler geben, also einen regulären Golf R und ein stärkeres Modell, das in Anlehnung an die Nomenklatur des GTI "R Performance" heißen könnte. Die Leistung dürfte weiterhin einbereitstellen. Auch am Antriebskonzept wird sich nicht viel ändern: Auch der neue R wird weiterhin ausschließlich mitangeboten, das geht aus einem Interview des britischen Magazins " Top Gear " mit Jost Capito hervor, dem Chef von Volkswagens R-Abteilung.