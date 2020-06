ie Reichweiten steigen stetig, der erhöhte Umweltbonus ("Innovationsprämie") macht E-Autos um bis zu 9000 Euro günstiger.Zwar gibt es inzwischen mehr als 19.000 öffentliche Ladestationen in Deutschland, doch der Großteil der Ladevorgänge findet zu Hause statt. Da istnahezu unabdingbar (). Und dafür bedarf es einer gewissen Investition, auch wenn manche Länder und Kommunen die Anschaffung finanziell fördern.bietet jetzt einean, die die angestrebte Markteroberung durch den ID.3 und seine ID-Familie unterstützen soll: den. In der Basisversionund ist auch von allen anderen E-Autos mit Typ-2-Stecker nutzbar. Hinzu kommen noch Installationskosten, bei VW in der Standard-Konfigurierung 1650 Euro.

Akku für zu Hause: In Zukunft soll der VW ID.3 seine Energie auch ins Stromnetz einspeisen können.

Dersollin nicht allzu ferner Zukunft alsdienen. Eine Familie mit einem durchschnittlichen Stromverbrauch von acht bis zehn Kilowattstunden pro Tag wäre mit der 60-kWh-Batterie des VW ID.3 für einige Tage autark. Doch das Be- und Entladen setzt die Akkus unter Stress. Auch das will VW im Blick haben, die Batterien schonend behandeln und nicht komplett entleeren. Fürwill der niedersächsische Autobauer bis 2025 zudem insgesamtinstallieren: an den Volkswagen-Standorten und bei den rund 3000 Händlern in allen größeren Städten. Manche der Säulen werden aber auch für die Allgemeinheit zugänglich sein. Außerdem gibt es noch einnamens, bei dem die Wolfsburger mit BMW Daimler und Ford zusammenarbeiten.