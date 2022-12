Bestellbar ist die neue Version des ID.3 bereits in den fertig konfigurierten Ausstattungsvarianten "Life", "Business", "Style", "Max" und "Tour". Die Auslieferungen werden laut VW aber erst im letzten Quartal 2023 beginnen, sich also im Klartext noch mindestens zehn Monate hinziehen – und das, obwohl der ID.3 ab 2023 neben Zwickau und Dresden auch in Wolfsburg vom Band laufen soll. Der Einstiegspreis für den ID.3 Life liegt bei 43.995 Euro.

Was den Innenraum betrifft, deuten die Teaserbilder auf neue Türinnenverkleidungen hin – was zur Ankündigung passt, dass VW im Innenraum ab dem Facelift höherwertige (und vegane) Materialien einsetzen will. Die Materialauswahl war stets ein häufig genannter Kritikpunkt an VWs erstem Elektroauto auf der MEB-Plattform.