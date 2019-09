Das Handschuhfach fällt recht klein aus (keine Literangabe). Weitere Unterteilungen des Fachs gibt es nicht.

Einstieg in VWs Hoffnungsträger in Sachen E-Mobilität! Was zuerst auffällt: Das Cockpit ist. Kaum Knöpfe, zwei Monitore, alles sehr aufgeräumt und schnörkellos. In puncto Ergonomie ist der ID.3 ohne Makel. Platz ist vorne tatsächlich reichlich vorhanden, dieist für sehr große Menschen. Beim ersten Test, also mit 1,95 Meter Körpergröße, geht die Kopffreiheit aber vollkommen in Ordnung. Erstaunlich gut funktioniert dieder Lautstärke- und Temperaturregelung. Der Finger bekommt beim Wischen über eine Touchfläche zwar kein Feedback, jedoch ist die Fläche rechts und links durch Erhöhungen klar definiert, sodass man die Regler auch ohne Hinschauen bedienen kann. So geht Touch klar! In dergibt es zwei Becherhalter und ein großes Fach, das sich durch herausnehmbare Zwischenwände individuell einteilen lässt wie bei einem Karteikasten. Außerdem gibt es zwei USB-C-Ports.