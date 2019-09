VW ID.3: Kommentar

K

luge Leute lernen aus den Fehlern der anderen, heißt es. Wer auch immer bei VW auf den Namengekommen ist, er hätte ruhig mal einen Blick auf die Konkurrenz aus Korea werfen können: Kia nämlich hat den. Aus gutem Grund, denn gesprochen kommt "Ceed" aufs selbe raus, ist aber wesentlich, zuund (immer wichtiger) zuund zu. Von der Vermeidung beliebter Fettnäpfchen wie dem(Susi's Imbiss) ganz zu schweigen. Volkswagen geht das offenbar am @ vorbei: In berufsjugendlichem Leichtsinn schraubten die VW-Kreativen schon 2011 dem " up !" ein. Wer mit Nachdruck einen Kleinstwagen aus Wolfsburg ordert, der wird seitdem ungewollt zum Schreihals ("Geben Sie mir den up!!").Für die schreibende Zunft war der rollende Imperativ ein echtes Problem, denn auf einmal stapelten sich rund um den Wagen die Satzzeichen – weshalb nicht nur AUTO BILD ihnentschnörkelt hat.Jeder Satz mit dem neuen E-Auto aus der, Zitat VW:hat mehr Punkte, als mancher Verkehrssünder in Flensburg je abbauen musste. Was das für Konsequenzen hat, wusste Volkswagen offenbar selbst nicht so genau: Auf Twitter muss der Hersteller seinen Neuen aus technischen Gründen jedenfalls mit dem Hashtagverbreiten. Einenziehen wir an dieser Stelle also lieber noch nicht. Stattdessen erst mal: