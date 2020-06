VW ID.3: Marktstart und Fahrbericht

V

olkswagen zĂŒndet die nĂ€chste Stufe seiner Elektro-Offensive: Vorgemerkte Kunden können denab sofort offiziell ordern. Die Wolfsburger hoffen, dass ausmindestens 30.000 feste Bestellungen werden – ein Anreiz dĂŒrfte dasfĂŒr die "early adopter" sein. Wer sich bisher nicht hat vormerken lassen, der kann abbestellen und bekommt sein Elektromobil dann imgeliefert. Die Fahrzeuge werden seit Monaten im Werk Zwickau in der sogenannten "First Edition" vorproduziert.Die erste Serie desgibt es nur mit, dem mittleren 58-kWh-Akku, in vier Farben und drei festen Ausstattungspaketen. VerfĂŒgt das knappteuredes ID.3 First ĂŒber Navigationssystem , Digitalradio, Sitz- und Lenkradheizung und 18-Zoll-Felgen, bietet erst dasfĂŒr knappeine RĂŒckfahrkamera, das schlĂŒssellose Zugangssystem, LED-Matrix-Scheinwerfer und 19-Zöller. In der rundfreuen sich die Insassen ĂŒber Ausstattungsdetails wie das Head-up-Display mit Augmented Reality, ein Panoramadach, elektrische Massagesitze, 20-Zoll-Radsatz und ein Fahrerassistenzpaket mit Telefonschnittstelle mit induktivem Laden.mit 100 kW Gleichstrom (DC) bzw.(AC) bieten dagegen. Das mittlere Akkupaket sollermöglichen.