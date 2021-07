Wem 24 Monate nicht reichen, der kann die Vertragslaufzeit auch auf 36 Monate (205 Euro brutto monatlich) oder 48 Monate (203 Euro brutto monatlich) ausweiten. Die Freikilometer sind, wie bei den meisten Leasingangeboten, mit 10.000 km pro Jahr angegeben; sie können jedoch in 5000er-Schritten auf bis zu 50.000 km pro Jahr angehoben werden, sodass auch Vielfahrer zufrieden sein sollten. Einmalig obendrauf kommen noch 640 Euro brutto für die Werksabholung, sodass sich die Gesamtleasingkosten für zwei Jahre im günstigsten Fall auf 5368 Euro brutto (197 Euro x 24 plus 640 Euro) summieren.

In dieser Rechnung ist die Umweltprämie bereits abgezogen. In der Basisversion "Pure" hat der VW ID.4 einen 52-kWh-Akku an Bord, diegeben die Wolfsburger mitan. Da es sich beim angebotenen Fahrzeug um einen Neuwagen handelt, ist die Ausstattung gegen Aufpreis frei konfigurierbar. Wobei schon die Serienausstattung ein paar wichtiges Features umfasst: LED-Scheinwerfer , 18-Zoll-Felgen, Apple Carplay Android Auto, DAB+, Einparkhilfe, Klimaautomatik, Navi "Discover Pro", Spurhalteassistent und Verkehrszeichenerkennung sind bereits an Bord. Die Lieferzeit des ID.4 mit drei bis fünf Monaten angegeben.