Das SUV-Coupé-Trio ist vollständig: Audi hat den Q4 Sportback e-tron Skoda das Enyaq Coupé und VW den ID.5 . Basis ist bei allen dreien die MEB-Plattform. Im Vergleich zum ID.4 ist der ID.5 zwei Zentimeter flacher, dafür aber auch rund zwei Zentimeter länger. Das Dach fällt zum Fahrzeugende hin deutlich ab und geht in ein weit hochgezogenes Heck über. Alle Versionen setzen auf einen 77-kWh-Akku, wobei es verschiedene Leistungsstufen gibt. Die Einstiegsversion ID.5 Pro hat 128 kW (174 PS ) und soll so bis zu 523 Kilometer weit kommen. Der Basispreis beträgt 46.515 Euro. Gut, dass es den ID.5 im Leasing immer wieder zu günstigen Konditionen gibt!

Die Laufzeit ist auf 48 Monate ausgelegt, kann bei Bedarf aber auch auf 36 Monate (270 Euro netto) oder 24 Monate (287 Euro netto) verkürzt werden. Die Freikilometer sind im Vertrag mit 10.000 pro Jahr festgelegt. Sie sind ein Vielfahrer? Kein Problem, denn die Freikilometer können bequem in 5000er-Schritten angepasst werden. Mit 20.000 Kilometern jährlich erhöht sich die monatliche Rate auf 294 Euro netto und mit 30.000 Kilometern liegt die Rate bei 342 Euro netto.

Unabhängig von Laufzeit und Freikilometern kommen einmalige Kosten für die Überführung (839,50 Euro netto) und Zulassung (251,26 Euro netto) hinzu, sodass sich Gesamtleasingkosten von 13.330,76 Euro netto (255 Euro mal 48 plus 839,50 Euro plus 251,26 Euro) bei vier Jahren Laufzeit und 7978,76 Euro netto (287 Euro mal 24 plus 839,50 Euro plus 251,26 Euro) bei zwei Jahren Laufzeit ergeben.