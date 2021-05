Studie zum ID.3 R? Völlig unverhofft zeigt VW Markenchef Ralf Brandstätter auf der Plattform "ID.X. Neben einer auffälligen Lackierung und neongrünen Akzenten teilt sich das Wolfsburger E-Auto Teile der Technik mit dem Ist das die? Völlig unverhofft zeigt VW Markenchef Ralf Brandstätter auf der Plattform " LinkedIn " die ID.3 Performance-Studie. Neben einer auffälligen Lackierung und neongrünen Akzenten teilt sich das Wolfsburger E-Auto Teile der Technik mit dem ID.4 GTX . Allrad ist somit gesetzt. Das ist bisher bekannt!

optischen Anpassungen und bestickten Sportsitzen im Innenraum, verpassen die Ingenieure dem E-Auto einen zweiten Motor an der Vorderachse und einen 82 kWh Kapazität. Mit Allrad ausgerüstet, schafft es der ID.X nach Angaben von VW auf bis zu 245 kW (333 PS) Systemleistung. Damit bewegt sich die Studie über dem Niveau des aktuellen Mit dem ID.X zeigt Volkswagen eine Performance-Version des Kompaktmodells ID.3. Nebenund bestickten Sportsitzen im Innenraum, verpassen die Ingenieure dem E-Auto einenund einen Akku mit. Mit Allrad ausgerüstet, schafft es der ID.X nach Angaben von VW auf bis zu. Damit bewegt sich die Studie über dem Niveau des aktuellen Golf R . Der Sprint von 0 auf 100 km/h soll in 5,3 Sekunden gelingen. Neben dem Antrieb soll der Sport-ID aber auch noch auf andere Teile des ID.4 GTX zurückgreifen. Genaue Angaben macht der Hersteller aber nicht.

Zoom Sportliche Felgen und knallige Aktzente: Der ID.X ist auffällig gestaltet.





ID.X mit 330 PS soll nicht in Serie gehen



Laut Brandstätter gibt es im ID.X einen Drift-Modus, der die Vorderachse entweder ganz oder zumindest teilweise abschaltet. Außerdem wurde der ID mit einem Sportfahrwerk versehen und liegt nun tiefer. Die Straßenlage soll doch große Felgen mit Niederquerschnittsreifen gewährleistet werden. Zudem soll Die Studie im Vergleich zur Serienversion ganze 200 Kilogramm leichter sein. Der ID.X soll nicht in Serie gehen, allerdings werde man "einige Ideen aufgreifen", so Brandstätter. Ob es also in Zukunft auch R-Modelle der ID-Familie geben wird, bleibt weiterhin fraglich. Dass VW aber in die sportliche Richtung zumindest im Ansatz denkt, beweist der ID.X aber bereits heute.