M ehr Auto für weniger Geld. In den USA gibt es das! Gut ausgestattete Modelle für einen überschaubaren Preis. So wie den Eine 4,70 Meter lange Limousine für einen Basispreis von 18.000 Euro. In Deutschland ist das neueste Modell nicht erhältlich und so käme nur ein Import infrage. Doch lohnt sich der Aufwand? ehr Auto für weniger Geld. In den USA gibt es das! Gut ausgestattete Modelle für einen überschaubaren Preis. So wie den VW Jetta.. In Deutschland ist das neueste Modell nicht erhältlich und so käme nur ein Import infrage. Doch lohnt sich der Aufwand?

VW Jetta SEL: Ordentliche Ausstattung für 22.500 Euro

Die siebte Generation des VW Jetta hat weniger Überhänge als die Vorgänger, steht satter auf dem Asphalt. Der Gesamteindruck ist stimmig. Der neue Jetta hat deutlich weniger Überhang als die Vorgänger. Damit steht er satter auf dem Asphalt. Nur die serienmäßige 16-Zoll-Bereifung will nicht so recht ins Bild passen. Das hat offenbar auch VW gemerkt und packt ab Modelljahr 2020 einen Zoll zum Basispreis dazu. Mit der SEL-Ausstattung sind auch der Digital-Tacho und ein 8-Zoll-Touchscreen mit Apple CarPlay und Android Auto inbegriffen – das beste Argument für diese Ausstattungsvariante. AUTO BILD hat sich die siebte Generation des VW Jetta angeschaut, die in den Staaten seit Frühjahr 2018 zu haben ist. Der Testwagen verfügt über die Ausstattung SEL, eine mittlere Ausstattungsvariante für umgerechnet 22.500 Euro.. Der neue Jetta hat deutlich weniger Überhang als die Vorgänger. Damit steht er satter auf dem Asphalt. Nur die serienmäßige 16-Zoll-Bereifung will nicht so recht ins Bild passen. Das hat offenbar auch VW gemerkt und packt ab Modelljahr 2020 einen Zoll zum Basispreis dazu.

Der Jetta punktet beim Platzangebot

Im Fond ist auch für große Menschen genug Platz für lange Strecken. Die wahre Stärke des Jetta ist allerdings sein Platzangebot. Egal ob vorne oder im Fond, mit 2,69 Metern Radstand bietet die Limousine genug Beinfreiheit und ein luftiges Raumgefühl. Der Kofferraum fasst 400 Liter, was für zwei richtig große Reisekoffer und drei Sporttaschen oder einen Kinderbuggy reicht. Der Qualitätsanmutung vom Jetta liegt mehr zwischen Golf und Polo. Und das ist kein schlechter Eindruck! Ja, die Türinnenelemente bestehen zum größten Teil aus Hartplastik, dafür ist der Rest aber mit weichem Plastik belegt und gut verarbeitet. Nur die Sitze könnten besser gepolstert sein, hier drückt es nach einigen Kilometern im Gesäß.. Egal ob vorne oder im Fond, mit 2,69 Metern Radstand bietet die Limousine genug Beinfreiheit und ein luftiges Raumgefühl. Der Kofferraum fasst 400 Liter, was für zwei richtig große Reisekoffer und drei Sporttaschen oder einen Kinderbuggy reicht.

Wem der 150-PS-Vierzylinder nicht reicht, greift zum Jetta GLI

Soll es ein VW Jetta mit 1,4 Liter großem Turbo-Vierzylinder sein oder will man es sportlich mit dem Jetta GLI und dem 2,0-Liter-Aggregat aus dem GTI ( Bei der Motorenauswahl gibt es nur zwei Überlegungen: hier geht es zum Fahrbericht ). Wer sich gegen einen sportlichen Charakter entscheidet, ist mit dem kleinen Vierzylinder aus brasilianischer Fertigung nicht schlecht motorisiert. Der Durchzug ist bereits im unteren Drehzahlbereich gut, die 250 Newtonmeter Drehmoment sind schon bei 1400 Umdrehungen erreicht und auch die 150 PS ab 5000 Umdrehungen reichen aus, um den Jetta zügig zu bewegen. Die 8-Gang-Automatik mit Herkunftsland Japan ist kein DSG, schaltet aber so flüssig und zügig, dass man es auch nicht vermisst.

Hier stimmt die Verbrauchsangabe

Quälität und Fahreigenschaften sind auf einem guten Niveau. Der Verbrauch des 1,4-Liter-Vierzylinders wird in den USA sehr ehrlich angegeben. Auf dem Highway 7,8 Liter und innerorts 9,5 Liter. Nach knapp 1000 Kilometern mit den Jetta sagt die Bordanzeige 8,3 Liter. Lenkung und Fahrwerk sind harmonisch abgestimmt, nicht zu weich oder zu direkt oder straff. Alles bewegt sich in einem guten Mittelmaß und dürfte sich auch auf deutschen Straßen gut bewähren ( diese Eindrücke hatten wir auch schon beim ersten Fahrbericht ). Falls es in absehbarer Zeit kein Tempolimit in Deutschland gibt, sollte man nach einem Import des Jetta die Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h über einen Eingriff ins Steuergerät aufheben lassen.. Auf dem Highway 7,8 Liter und innerorts 9,5 Liter. Nach knapp 1000 Kilometern mit den Jetta sagt die Bordanzeige 8,3 Liter.

Wann lohnt sich der Import nach Deutschland?