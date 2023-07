Multivan mit verbessertem Infotainment



Der Multivan ist klar und sachlich eingerichtet, mit kleinen digitalen Instrumenten und dem – weit weg vom Fahrer liegenden – 10-Zoll-Touchscreen in der Mitte. Die Menüs des bisher heftig kritisierten Multimedia hat VW ja inzwischen etwas aufgeräumt, der Touchscreen reagiert schneller, die Grafik geht in Ordnung. Geblieben sind aber die unsensiblen, Slider genannten, Schieberegler für Temperatur und Lautstärke.

Problemfreie Bedienung im Staria



Auch den Staria gibt es mit Einzelsitzen in der zweiten Reihe – als Signature mit Diesel ab 57.550 Euro. Der Testwagen war aber ein Prime (ab 53.600 Euro) mit neun Sitzen – also drei vorn und jeweils einer Dreier-Sitzbank in der zweiten und dritten Reihe.

Viel Platz im Koreaner



Hyundai bremst schlechter als VW



Angetrieben wird der Hyundai vom konzernbekannten 2,2-Liter-Diesel mit 177 PS, gekoppelt an eine Achtstufen-Wandlerautomatik. Der Motor ist ein kräftiger, lebhafter Typ, raubeinig, aber gut gedämmt. Die Automatik kommt beim Losfahren zäh in die Gänge, während der Fahrt schaltet sie schnell und sanft.

VW ist knapp 10.000 Euro teurer



Der lange T7 steht mit 150-PS-TDI als Edition in Test-Ausstattung ab 63.403 Euro in der Liste, ordentlich ausgestattet. Doch der Hyundai Staria kostet mit 53.600 Euro nicht nur knapp 10.000 Euro weniger, er ist auch besser ausgestattet – zum Beispiel mit Zwei-Zonen-Klimaautomatik (VW drei Zonen für 1297 Euro), heizbaren Sitzen vorn (VW 476 Euro) und aktivem Tempomaten (VW 571 Euro). Am Ende nützt das aber nichts mehr, der Multivan liegt in der Eigenschaftswertung zu weit vorn.