wenn man den höchsten Rabatt will. Bei carwow.de beginnen die Preise für den T7 Multivan mit langem Radstand und Plug-in-Hybrid in der Variante Style ab 54.964 Euro. Verglichen mit dem Listenpreis von 69.705 Euro entspricht das einem Nachlass von 14.741 Euro oder rund 21 Prozent. Die In puncto Antrieb erweitert VW sein Angebot. Neben zwei Benziner-Varianten und einem ab kommendem Jahr verfügbaren Diesel gibt es den Multivan erstmals auch als Plug-in-Hybrid-Version. Der VW T7 Multivan eHybrid kombiniert einen 1,4-Liter-Benziner (150 PS ) mit einem 85 kW starken Elektromotor und gewinnt so eine Systemleistung von 218 PS. Das 13 kWh große Batteriepaket soll für eine rein elektrische Fortbewegung von rund 50 km sorgen. Die Gangwechsel übernimmt beim elektrifizierten Bus ein Sechsgang-DSG. Genau zu dieser Motorisierung muss man auch greifen,Verglichen mit dem Listenpreis von 69.705 Euro entspricht das einem Nachlass von 14.741 Euro oder rund 21 Prozent. Die Kaufprämie für Elektroautos und Plug-in-Hybride ist bereits mit eingerechnet. Mit einigen aufpreispflichtigen Extras an Bord kann der Rabatt auf bis zu 15.740 Euro anwachsen (Achtung, die Überführungskosten schmälern den Rabatt um ein paar Hundert Euro).

Aber die Plug-in-Hybrid-Version ist nicht für jeden Multivan-Fahrer geeignet. Wer keine Wallbox in der Garage hat und sich mit 136 PS begnügen kann, der sollte einmal einen Blick auf den Einstiegs-Benziner werfen. Der 1,5 TSI genannte Benziner mit anderthalb Litern Hubraum verfügt über ein alltagstaugliches Drehmoment von 220 Nm, das über das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe weitergeleitet wird. In puncto Ausstattung muss man beim 1.5 TSI ebenfalls ein paar Abstriche in Kauf nehmen, schließlich wird die Motorisierung nur als Basisversion und als Modell Life angeboten. Der VW T7 Multivan 1.5 TSI Life kostet laut UVP mindestens 48.785 Euro, bei carwow.de beginnen die Preise für den 136-PS-Bus bei 42.954 Euro. Die Ersparnis von 5831 Euro entspricht einem Nachlass von immerhin 12 Prozent. Auch hier sorgen die Überführungskosten dafür, dass der Rabatt ein paar Hundert Euro geringer ausfällt.