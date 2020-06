rei Gründe sprechen dafür, sich jetzt einenanzuschaffen. Erstens isttotal in. Auf Influencer-Deutsch heißt das Ganze "" und wird in den sozialen Medien mit unzähligen Fotos vongefeiert. Zweitens verhindert die anhaltende2020 vermutlich die meisten Fernreisen. Und drittens schafft derwie kein Zweiter den Spagat zwischenundund. In(Niedersachsen) wird einverkauft, der genau der richtige Begleiter für diese Zeiten sein könnte: Es handelt sich um einenmit DSG, PDC und Anhängerkupplung.Der inserierteist, er wurde imzum ersten Mal zugelassen und hatauf der Uhr. Sein Zweiliter-TDI leistet. Dankwerden alle vier Räder permanent angetrieben. Auf dem Preisschild stehen, das sind knapp 25.000 Euro weniger, als derneu gekostet hat. Laut Anzeige hatte der Bus. Er war nicht alsoderim Einsatz und wird alsbeschrieben.

Anwird jede Menge geboten. Die schönen Dinge an Bord beginnen bei einerund enden beiund. Sämtliche Fahrgäste nehmen auf feinemPlatz.in der zweiten Reihe, einund zahlreicheerhöhen die sowieso schon hohe Praxistauglichkeit des. Seinund dermachen ihn besonders für jene Reisenden attraktiv, die gerne den Asphalt hinter sich lassen. Interessenten sollten jedoch die folgenden Punkte auf dem Zettel haben. Es fehlt die Angabe, ob derist. Mit der Schadstoffklasseeignet er sich nicht für Menschen, die in einer Dieselfahrverbotszone wohnen. Dazu gilt dasals recht empfindliches Bauteil, das viel Pflege braucht. Im angegebenen Preis ist aber einemit drin, die den zukünftigen Eigner zusätzlich absichert.

Es ergibt Sinn, zu einem Faceliftmodell zu greifen. VW hat da einige Probleme abstellen können.

Doch wer einenhaben möchte, der mussoder am besten einen Sachverständigen das Auto prüfen lassen. Für das hier angebotene Exemplar spricht neben den bereits aufgeführten Punkten zunächst, dass es sich um einhandelt. Das bedeutet zum einen, dass dervielefrüher Tage nicht zeigen dürfte, weilmit der Modellpflege ordentlich nachgebessert hat. Zum anderen steckt nicht derunter der Haube – der wusste seine Besitzer mit Motorschäden zu nerven. Soch auch der 179 PS starke Zweiliter ist nicht problemfrei. Wenn sich in dernicht der Index "" findet, dann können unter bestimmten Bedingungen Partikel korrodierter Kühlrippen in die Brennräume des Motors geraten und Zylinderlaufbahnen verschließen. Erkennbar ist das an einem hohen, die Folge wäre auch hier ein Motorschaden.