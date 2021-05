Der Multivan ist inzwischen zur Ikone geworden, gerade Familien schätzen seine Praktikabilität. Bald wird mit dem T7 die nächste Generation von VWs Kleinbus vorgestellt – gut für alle, die sich für den Vorgänger interessieren, denn das sorgt für ordentliche Rabatte. Die kommen ganz gelegen, denn die Preisliste des 2019 gelifteten T6.1 startet bei stolzen 41.531 Euro. Da geht noch was:

Beim letzten Facelift hat sich der Kleinbus äußerlich nur leicht verändert. Große Schritte wurden dafür bei der Technik gemacht: In den höheren Ausstattungen gibt es den Multivan seitdem mit digitalem Cockpit, das Infotainment mit eigener SIM-Karte ist immer online. Ende 2020 wurde außerdem der Dieselmotor überarbeitet , damit er die neuste Abgasnorm erfüllt. VW bietet das Auto in zahlreichen Ausstattungen an. Diemit 204 PS starkem Diesel, Automatik und Allrad. Die Ausstattung basiert auf der Topversion Highline, dazu sind einige Extras Serie. Mit Sitzbezügen aus Nappaleder, digitalen Instrumenten oder dem großen 9,2-Zoll-Zentraldbildschirm, einem Parklenkassistent und getönter Akustik-Verglasung dürften kaum noch Wünsche offen sein. Aber das kostet.– das sind 22 Prozent! Das Topmodell kostet dann nur noch 64.897 Euro. Doch auch auf der anderen Seite der Preisliste kann man ordentlich sparen. Diemit 150-PS-TDI und der Ausstattung Family startet eigentlich bei 41.531 Euro. Bei carwow.de ist aber einedrin, das sind mehr als 15 Prozent.