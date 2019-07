VW-Nabenkappen frei gelagert: Zubehör für Golf, Passat und Co

V

W-Eigner in Großbritannien können fürund Co ein witziges Gimmick bestellen. Für 156 Pfund (umgerechnet knapp 174 Euro) gibt es beim VW-Händler frei gelagertefür Alufelgen . Die drehen sich nicht mit dem Rad mit, dasbleibt immer waagerecht. Die Kappen passen für alle Felgen, die Nabenkappen mit der Nummer 5G0601171XQI haben. Up, Polo, Lupo, T-Cross, Phaeton und Touareg stehen nicht auf der Liste der kompatiblen Autos. VW UK sieht in den Kappen einen Hauch Luxus für den normalen VW. Tochter Bentley hat solche Kappen schon länger im Programm.Sie kosten 99,90 Euro.