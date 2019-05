VW Partneraktion: Premierentest T-Cross

Noch vor dem offiziellen Marktstart ein Auto zu testen, gehört für AUTO BILD-Redakteure zum Alltag. Gemeinsam mit Volkswagen haben wir dieses exklusive Vergnügen jetzt auch drei Leserpaaren ermöglicht. Es ist T-Time in Wolfsburg: Im Mittelpunkt des Wochenendes steht der flammneue VW T-Cross. Ihm dürfen die Lesertester genau aufs und unters Blech schauen. Der Mini-SUV auf Polo-Basis ist nach Touareg, Tiguan und T-Roc der vierte Hochsitz der Niedersachsen und rundet die Modellpalette nach unten ab.

Beim Fahrsicherheitstraining lernen die Leser von Instruktor Jens Wende (l.) viel über die Grenzen der Fahrphysik.

Drei T-Cross stehen für die Leser zur Verfügung. Mit ihnen geht es für die sechs Gewinner zunächst auf eine knapp 200 Kilometer lange Rundtour über die Dörfer rund um Wolfsburg. "Mir gefallen die tollen Sitze und das übersichtliche Cockpit ", sagt Andreas Eckl, der mit Schwiegervater Gerhard Schmid aus Sulzbach-Rosenberg in Bayern angereist ist. Gerhard gefällt der rückenfreundlich hohe Einstieg, die Übersichtlichkeit und die Agilität des großstadttauglichen Mini-SUV. Den zweifachen Familienvater Jens Laurich aus Vreden überrascht das Platzangebot: "Ich hätte nicht gedacht, dass ich in den Kofferraum des T-Cross einen Kinderwagen bekomme." "Vielleicht die perfekte Ergänzung zu unserem Familien-T4", ergänzt seine Frau Julia. "Da haben die Kollegen ganze Arbeit geleistet", sagt Ingenieur Lukas Tjaden aus Frankfurt, der von der Verarbeitungsqualität und dem 1,5-Liter-Motor in Kombination mit dem Direktschaltgetriebe überzeugt ist.