VW Passat B8: Gebrauchtwagen-Test

K

ombi-Nation – diesen Titel haben sich die Deutschen redlich verdient. Beim Passat treiben wir es traditionell auf die Spitze: In der aktuellen Generation des Wolfsburgers liegt der Limousinen-Anteil nur noch im einstelligen Prozentbereich. Umso größer also die Auswahl an Variant-Modellen, die – oft als recht junge Leasingrückläufer – bei den Händlern stehen. Der Passat B8 (intern 3G genannt) rollt seit 2014 über unsere Straßen. Er baut auf VWs modularem Querbaukasten der ersten Generation auf, ist also technisch ein verlängerter Golf VII . Heißt bei den Motoren: immer aufgeladen. Bei den Benzinern reicht die Leistung von 125 bis 280, bei den Dieseln von 120 bis 240 PS . Der GTE war ab 2015 der erste Hybrid in der Geschichte des Passat. Interessenten erkennen im Internet schnell, dass sechsstellige Kilometerstände selbst bei jungen Gebrauchten fast normal sind. Bei unserem Testwagen haben wir deshalb ganz bewusst keinerlei Limits vorgegeben. In weniger als fünf Jahren lief der 2.0 TDI 4Motion Highline über 330.000 Kilometer. Beachtlich.