Der Volkswagen Passat Variant gehört nicht nur zu den beliebtesten Mitgliedern des Kombi-Segments, seine Popularität hat maßgeblich dazu beigetragen, dass der Kombi zum Familienfahrzeug Nummer 1 wurde. Auch wenn der heutige Passat B8 nicht mehr mit den ersten Baureihen des Kombis vergleichbar sind, die hohe Alltagstauglichkeit ist bis heute geblieben. Um sich davon zu überzeugen, muss man nicht den vollen Neupreis von mindestens 32.145 Euro hinblättern. Der Passat lässt sich auch ganz einfach im Rahmenunverbindlich Probe fahren. Eine attraktive Variante, das zu tun, bietetNach der dreimonatigen Mindestlaufzeit kann der VW-Kombi ohne Angabe von Gründen wieder zurückgegeben werden. Im direkten Vergleich ist das Auto-Abo zwar meist, dafür ist es aber deutlich. So sind in der monatlichen Rate bis auf die Tankkosten bereits alle Gebühren wie Zulassung, Kfz-Steuer, Versicherung (Vollkasko mit 750 Euro Selbstbeteiligung), Service und Wartung enthalten – auch die zur jeweiligen Jahreszeit passenden Reifen gehören zum All-Inclusive-Paket.

Bei ViveLaCar (Kooperationspartner von AUTO BILD) wartet derzeit ein Volkswagen Passat Variant in der höchsten Ausstattungsvariante "Elegance" auf seinen Einsatz. Das Modell mit einem Listenpreis von 45.730 Euro startet im flexiblen Auto-Abo bereits ab 276,90 Euro pro Monat. Da bei ViveLaCar keine weiteren Kosten oder einmaligen Sonderzahlungen anfallen, belaufen sich die Gesamtkosten auf die dreimonatige Mindestlaufzeit gerechnet auf etwas mehr als 830 Euro. Derzeit gibt es auch die deutschlandweite Lieferung des Volkswagens für nur einen Euro dazu.

Vor dem Abschluss des Auto-Abos sollte man sein eigenes Fahrverhalten aber noch einmal genau analysieren. Denn in der günstigsten Rate von 276,90 Euro brutto sind monatlich lediglich. Für Vielfahrer und Pendler ist das keine echte Option. Für dieses Problem hält ViveLaCar eine simple Lösung bereit und bietet für den Passat Variant insgesamtpro Monat an. Wie beim klassischen Leasing steigt mit der Anzahl der Freikilometer auch die monatliche Rate. Bei 800 Kilometer im Monat werden für den Volkswagen bereits 577,90 Euro fällig, das XXL-Paket mit 2500 Frei-Kilometern schlägt mit 764,90 Euro monatlich zu Buche.: Die Kilometer-Pakete können monatlich gewechselt und damit perfekt an den eigenen Bedarf angepasst werden. Das garantiert maximale Flexibilität und eine gute Kostenübersicht.