Seit ziemlich genau 47 Jahren gehört der Polo zum Programm von VW . Inzwischen ist der Kleinwagen in sechster Generation zu haben, die seit 2017 angeboten wird und erst letztes Jahr ein umfassendes Facelift erhielt. War die Baureihe früher für ihre spartanische Ausstattung bekannt, begeistert der Polo heute mit ähnlich viel Komfort wie ein Golf

Das hat aber auch seinen Preis. Mindestens 19.925 Euro werden für einen VW Polo fällig. Im Leasing gibt es den Kleinwagen aber aktuell zu attraktiven Konditionen.

Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) gibt es den VW Polo 1.0 TSI mit 95 PS für Privatkunden bereits ab 229 Euro brutto im Monat. Gewerbliche Kunden zahlen mindestens 189 Euro netto monatlich. Um diese Raten zu realisieren, ist keine einmalige Sonderzahlung nötig.

Um die besten Konditionen zu bekommen, müssen sowohl Privat- als auch Geschäftskunden zum Leasingvertrag mit einer Laufzeit von 48 Monaten greifen, jährlich sind 10.000 Kilometer inkludiert. Für Privatkunden belaufen sich die Leasinggesamtkosten unter diesen Voraussetzungen auf 12.181 Euro brutto (229 Euro mal 48 plus 1189 Euro), Geschäftskunden müssen auf vier Jahre mit 10.071,16 Euro netto rechnen (189 Euro mal 48 plus 999,16 Euro).

Unterhaltskosten berechnen? In beiden Beispielen sind die Überführungskosten in Höhe von 1189 Euro brutto bereits enthalten. Greift man zu einer geringeren Laufzeit oder mehr Freikilometern im Jahr, kann die Leasingrate mitunter deutlich steigen. (berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich!

Polo in Topausstattung sofort verfügbar

Da es sich bei dem angebotenen VW Polo um sofort verfügbare Lagerwagen handelt, lässt sich die Ausstattung nicht mehr ändern. Neben dem sportlichen Look der Topausstattung R-Line sind unter anderem das digitale Kombiinstrument, LED-Scheinwerfer, schicke Alu-Felgen, Abstandstempomat, das Navigationssystem Discover Media sowie eine Rückfahrkamera an Bord.

Als Kontrast zur hohen Ausstattung gibt es den schwächsten in dieser Version verfügbaren Benziner, den 1.0 TSI mit 95 PS. Der Dreizylinder-Turbobenziner schickt seine Kraft über ein manuelles Fünfgang-Getriebe an die Vorderräder, den Sprint von 0 auf Tempo 100 meistert der Kleinwagen so in 10,8 Sekunden.

Aufgrund einer hohen Nachfrage kann das Angebot laut sparneuwagen.de kurzfristig nicht mehr verfügbar sein. Eine Übersicht mit allen interessanten Leasing-Deals gibt es hier!

Weitere Themen: Starthilfegeräte im Vergleich