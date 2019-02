Video: VW Golf GTI vs Up GTI vs Polo GTI (2018)

Beim Sprintduell aus dem Stand mit Launch-Control-Start hält der leichtere Polo bis 100 km/h locker mit dem stärkeren Golf Schritt. Jenseits dieser Marke enteilt er ihm allerdings mit jedem Gang Meter um Meter. Bis 200 km/h liegen gut sechs Sekunden zwischen beiden. Während der Golf ab diesem Punkt noch recht willig bis zu seiner Abregelung bei 250 km/h marschiert, braucht der Polo wesentlich mehr Anlauf, um seine Endgeschwindigkeit von 237 km/h zu erreichen. Spurensuche: Obwohl der Polo gut 140 Kilo weniger auf die Waage bringt, lähmen die elektronische Drosselung seines Drehmoments und der längere sechste Gänge den Drang zur Spitze spürbar, auch wenn man beide VWs dank ihres fülligen Drehmoments bevorzugt in mittleren Touren bewegt. Unabhängig davon empfehlen sich beide durch ihre sehr komfortable Dämpfung, den sicheren Geradeauslauf und die bequemen Sitze für lange Strecken. Hier liegen die GTI-Brüder weit über dem jeweiligen Standard ihrer Klassen. Sein höheres Gewicht und der längere Radstand lassen den Golf aber naturgemäß etwas satter liegen als den kürzeren Polo.Auf dem Sachsenring bringt der kürzere Radstand dem Polo einen guten Schuss mehr Agilität. Bis zuletzt waren die Machtverhältnisse aber auch hier klar geregelt: Während der ausgereifte Golf gegen die brandneue Mercedes A-Klasse in die 1:43er fuhr, schaffte der Polo mit dem Kennzeichen WOB-NP 741 in unserem letzten Vergleichstest gegen Fiesta ST und Yaris GRMN eine mittlere 1:45er-Runde.

Hauchdünner Vorsprung: Letztendlich "rettet" den Golf nur sein stärkerer Motor – er gewinnt trotzdem nicht.

Fahrzeugdaten VW Golf GTI Performance VW Polo GTI Motorbauart R4 R4 Aufladung / Ladedruck Turbo / 1,1 bar Turbo / 1,0 bar Einbaulage vorn quer vorn quer Ventile / Nockenwellen 4 pro Zylinder / 2 4 pro Zylinder / 2 Hubraum 1984 cm³ 1984 cm³ Bohrung x Hub 82,5 x 92,8 mm 82,5 x 92,8 mm Verdichtung 9,6 : 1 11,7 : 1 kW (PS) b. 1/min 180 (245) / 5000-6200 147 (200) / 4400-6000 Literleistung 123 PS/l 101 PS/l Nm b. 1/min 370 / 1600-4300 320 / 1500-4350 Getriebe 7-Gang-Doppelkupplung 6-Gang-Doppelkupplung Antrieb Vorderrad Vorderrad Bremsen vorn 340 mm innenbelüftet 312 mm innenbelüftet Bremsen hinten 310 mm innenbelüftet 270 mm Bremsscheibenmaterial Stahl Stahl Radgröße 7,5 x 18 7,5 x 18 Reifengröße vorn 225/40 R 18 215/40 R 18 Reifengröße hinten 225/40 R 18 215/40 R 18 Reifentyp Bridgestone Potenza S001 Michelin Pilot Sport 4 Länge/Breite/Höhe 4268 / 1799 / 1482 mm 4067 / 1751 / 1438 mm Radstand 2626 mm 2549 mm Tank-/Kofferraumvolumen 50 / 380-1270 l 40 / 305-1079 l Normverbrauch · CO2-Ausstoß 6,6 l S/100 km · 150 g/km 5,9 l S/100 km · 134 g/km Abgasnorm Euro 6c Euro 6c Grundpreis 33.625 Euro 23.350 Euro

Messwerte VW Golf GTI Performance VW Polo GTI Beschleunigung 0- 50 km/h 2,7 s 2,6 s 0-100 km/h 6,2 s 6,4 s 0-130 km/h 9,4 s 10,2 s 0-160 km/h 13,8 s 15,7 s 0-200 km/h 22,7 s 28,4 s 0-402,34 m (Viertelmeile) 14,45 s 14,77 s Vmax 250 km/h (abgeregelt) 237 km/h Elastizität 60-100 km/h (4./5. Gang) 5,0 / 7,0 s 5,3 / 7,4 s 80-120 km/h (5./6. Gang) 6,9 / 9,4 s 7,7 / 10,3 s 80-120 km/h (7. Gang) 13,9 s - Rundenzeit Sachsenring 1:43,56 min 1:43,80 min Bremsweg 100-0 km/h kalt 35,1 m 34,0 m 100-0 km/h warm 35,9 m 34,7 m ( Testverbrauch Ø auf 100 km 9,5 l Super 7,9 l Super Reichweite 530 km 510 km Gewichte Leergewicht / Zuladung 1440 / 420 kg 1297 / 483 kg Balance VA / HA 62 / 38 % 63 / 37 % Leistungsgewicht 5,9 kg/PS 6,5 kg/PS

Umso erstaunlicher ist, was derselbe Testwagen bei kühlerem Wetter auf den Asphalt zaubert: Neutral bis sanft untersteuernd dreht der Polo in aller Ruhe seine Runde und zirkelt an der leichtgängigen, sehr präzisen Lenkung sauber ausbalanciert durch die Radien. Das ESP lässt sich wie beim Golf nicht vollständig deaktivieren, greift aber auch nie störend ein. In den Bergaufpassagen und auf den Geraden fehlt etwas Power, um am großen Bruder dranzubleiben. Dessen ungeachtet verbessert sich der Polo auf der Runde um zwei Sekunden! 5 km/h mehr Topspeed und etliche gewonnene Zehntel in den Kurven stehen am Ende im Messdiagramm. Alle Achtung! Auch der Golf bestätigt seine Form an diesem Tag und schafft es so, seine Nase knapp vor dem Polo über die Ziellinie zu schieben. Die mechanische Sperre greift feinfühliger als das elektronische Pendant im Polo. Das ESP regelt dafür minimal stärker, ohne das Fahrgefühl negativ zu beeinflussen. Final ist es der stärkere Motor , der dem Golf auf und abseits der Strecke Vorteile bringt. Zum Sieg gegen den viel günstigeren Polo reicht das hier und heute aber nicht mehr.