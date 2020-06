M essi, Guerreiro, Ribéry – was diese drei Ballartisten außer einem Megatalent verbindet? Mit 1,70 Metern gehören sie zu den eher Kleinen im Fußball. Und wie auf dem Rasen ist es oft auch auf der Straße. Größe bringt nicht immer Vorteile, manchmal ist kleiner einfach feiner.

Der Polo ist ein ausgereifter Kleinwagen, der seinen Preis hat: Der 1.0 TSI Comfortline kostet 18.265 Euro.

So wie bei unseren, die wir zu einem Trainingsspiel eingeladen haben. Um Ihnen genau sagen zu können, wer was kann. Und wer seine Ablösesumme wirklich wert ist. Die ganze Mannschaft bewegt sich dabei in der klassischen Kleinwagenliga, misst also. Klingt erst mal nicht nach viel, was unsere elf Spieler aber daraus machen, kann sich durchaus sehen lassen. Mit den meisten Einsätzen im ersten Quartal 2020 () darf dernatürlich nicht fehlen. Mit 10.671 Zulassungen folgt ihm der neue. Zu den beiden Deutschen gesellen sich dann noch drei Franzosen ( 208 Zoe ), je zwei Japaner ( Swift Mazda2 ) und Koreaner ( i20 Rio ) sowie deraus Tschechien und deraus Spanien. Anpfiff!