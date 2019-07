Eckige Scheinwerfer, ausgestellte Kotflügel, sportliche Schürze: Der originale Rallye Golf wurde nur 5000 Mal gebaut.

Was auf den ersten Blick auffällt: Moderne Autos sind schon von Haus aus so breit, dass diebei unserer Neuauflage gar nicht mehr so ins Gewicht fallen. Wie das Original erhält auch der Rallye Golf in unserer Illustration. Sie wachsen aber in der Größe. Eine Neuauflage könnte mit 19-Zoll-Felgen auf der Straße stehen, das Original zog die Pneus auf 15-Zoll-Alus. An der Front zitiert unsere Rallye-Golf-Interpretation den Kühlergrill des Originals.Auch die Schürze hat mit Golf GTI oder Golf R nicht mehr viel gemeinsam. Hier findet sich beim neuen Rallye Golf ein mächtiger Lufteinlass, der von den Luftleitelementen des GTI eingerahmt wird. Hier finden auch die Nebelscheinwerfer Platz – genau wie beim Original.