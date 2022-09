Der VW T-Cross ist der ideale Partner im Alltag – er kombiniert die Vorteile eines SUVs mit der Praktikabilität kompakter Abmessungen. Im AUTO-BILD-Dauertest heißt es: "Das Platzange­bot ist für einen kleinen Haushalt (zwei Menschen plus Hund) optimal, lässt sogar Raum für mehr." Preiswert ist der T-Cross ebenfalls, das Basismodell gibt es bereits ab 21.445 Euro. Dann leistet das Kompakt-SUV 95 PS. Und für Privatkunden wird es dank eines attraktiven Leasing-Deals noch etwas günstiger.





Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) gibt es den VW T-Cross Life mit manuellem Sechsgang-Getriebe und 110 PS aktuell für 290 Euro brutto im Leasing . Dafür kann der VW 48 Monate jeweils 10.000 Kilometer pro Jahr gefahren werden.

( Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich!) Diese Parameter lassen sich auf den ersten Blick nicht anpassen, eine Nachfrage beim Händler kann sich aber lohnen.

Vier Jahre VW T-Cross fahren für 15.048 Euro



Zusätzlich zur monatlichen Leasingrate müssen Kunden die einmalig zu zahlenden Überführungskosten in Höhe von 1128 Euro brutto einplanen. So ergeben sich Gesamtleasingkosten in Höhe von 15.048 Euro brutto (48 mal 290 Euro plus 1128 Euro).



Dafür gibt es einen sofort verfügbaren und in "Ascotgrau" lackierten VW T-Cross Life. Das Kompakt-SUV kommt mit folgenden Ausstattungs-Highlights: Zweizonen-Klimaautomatik, Winterpaket, Ganzjahresreifen , Apple CarPlay, Android Auto, Verkehrszeichenerkennung, Raucherpaket, Sitzheizung vorne, Navi und Lederlenkrad.

Aufgrund einer hohen Nachfrage kann das Angebot laut sparneuwagen.de kurzfristig nicht mehr verfügbar sein. Eine Übersicht mit allen interessanten Leasing-Deals gibt es hier!