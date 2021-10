Eine Dienstreise von Hamburg nach München und zurück im VW T-Cross . Na danke, was hab ich denn getan, frage ich mich grantelnd, während ich die kleine Orange entere – und sehe mich in allen Vorurteilen bestätigt. Hartplastik, schwierige Farben und eine kleine Nähmaschine unter der Haube. Ich schätze meine Ortskenntnisse, als das Navi erst nach fünf Minuten zum Dienst antritt. Zum Zeitvertreib klopfe ich Rhythmen auf den hohlen Verkleidungen, die nervösen Assistenten stimmen mit Warntönen ein. Ein paar Hundert Kilometer weiter wandelt sich das Bild. Der T-Cross summt jetzt angenehm ruhig, spurtreu und sparsam dahin. Am Ende sind wir fast Freunde. Nur fast, weil ich für über 30.000 Euro dann doch etwas mehr als Dreizylinder und Hartplastik erwarte.