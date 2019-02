Volkswagen und AUTO BILD laden Sie zur T-Time ein. Noch vor dem offiziellen Marktstart bekommen drei Leserpaare die Möglichkeit, dem T-Cross genauestens auf den Zahn zu fühlen. Eingeläutet wird das Testwochenende im April mit einem gemeinsamen Abendessen und intensiven Benzingesprächen in der Autostadt Wolfsburg. Am nächsten Morgen geht es auf die Straße: Auf einer großen Tour durch den Harz können Sie den Kompakt-SUV buchstäblich selbst er fahren. Nach einem Mittagessen geht es ins Fahrsicherheitszentrum von VW, wo Sie zeigen können, wie gut Sie den T-Cross und seine Sicherheitssysteme schon kennengelernt haben. Am Abschlusstag erleben Sie in einer exklusiven Führung die Geschichte des Automobils in der Autostadt. Besonderes Highlight für Abonnenten: In der VIP-LOUNGE haben wir exklusiv für Sie einen T-Time-Platz reserviert