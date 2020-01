D ie beiden kleinsten SUVs von VW sind ein Paradebeispiel für modernes Modell-Kuddelmuddel. T-Roc und T-Cross weisen zwar eindeutig unterschiedliche Außenlängen und Radstände auf, unten drunter steckt jedoch die nahezu identische Bodengruppe. Modularer Querbaukasten heißt das bei VW und bedeutet: agil und komfortabel gleichermaßen. ie beidenvonsind ein Paradebeispiel für modernes Modell-Kuddelmuddel.undweisen zwar eindeutig unterschiedliche Außenlängen und Radstände auf, unten drunter steckt jedoch die nahezu. Modularer Querbaukasten heißt das bei VW und bedeutet: Motoren , Fahrwerk, Getriebe und so ziemlich alles an Fahr- und Regelelektronik ließe sich untereinander austauschen. Entsprechend fühlen sich beide SUVs beim Fahren an: nahezu identisch erwachsen,gleichermaßen.

Beim Fahren macht der T-Cross mehr Freude

Der kleinere T-Cross zeigt sich etwas agiler, hängt den großen Bruder zudem bei den Fahrleistungen ab. schmalere und kürzere T-Cross eleganter durch das Verkehrsgeschehen bugsieren. Die Motoren arbeiten passabel gedämmt. Jeweils ein 115 PS starker Dreizylinder mit 1,0 Liter Hubraum bringt die Autos flüssig in Fahrt. Bei der Spitze muss sich das üppigere Auto geschlagen geben – der breitere T-Roc wird vom Fahrtwind bereits bei 187 km/h ausgebremst, der kleinere Bruder schafft mit identischer PS-Angabe 193 Sachen. Für den T-Cross sprechen zudem die geringfügig höhere Sitzposition (plus 15 mm) und der minimal voluminösere Kofferraum bei hoch gestellter Rückbank. Außerdem schimmert nirgendwo ein ärmlicher Kleinwagen durch. Selbst für das kleinste SUV im Programm stellt VW digitale Cockpit lässt sich (übrigens 100 Euro günstiger als beim großen Bruder) bestellen. Angebotsübersicht Gebrauchte VW T-Cross Okay, in der Stadt lässt sich dereleganter durch das Verkehrsgeschehen bugsieren. Die Motoren arbeiten passabel gedämmt. Jeweils einstarkermit 1,0 Liter Hubraum bringt die Autos flüssig in Fahrt. Bei der Spitze muss sich das üppigere Auto geschlagen geben – derwird vom Fahrtwind bereits beiausgebremst, der kleinere Bruder schafft mit identischer PS-Angabe 193 Sachen. Für den T-Cross sprechen zudem die geringfügig(plus 15 mm) und der minimal voluminösere Kofferraum bei hoch gestellter Rückbank. Außerdem schimmert nirgendwo ein ärmlicher Kleinwagen durch. Selbst fürstellt VW Assistenzsysteme und die neueste Multimediaausstattung bereit – sogar daslässt sich (übrigens 100 Euro günstiger als beim großen Bruder) bestellen.

Die Kosten bringen den T-Roc nach vorne