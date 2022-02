Das Segment der Kompakt-SUVs als Nische fernab des Mainstreams zu bezeichnen, wäre angesichts des anhaltenden Booms geradezu absurd. Doch es gibt tatsächlich Modelle, die Exotenstatus haben. Eines davon ist der VW T-Roc , genauer gesagt das T-Roc Cabrio . Während das geschlossene Schwestermodell regelmäßig an der Spitze der Zulassungstabellen auftaucht, verkauft sich der Cabrio-Ableger eher schleppend. Trotzdem scheint die Fangemeinde so groß zu sein, dass VW das Cabrio auch nach dem Facelift des T-Rocs anbietet. Und so kommt auch der SUV-Exot in den Genuss eines hochwertigeren Innenraums, einer nachgeschärften Front sowie umfangreicher Konnektivitätslösungen. Während die Preise für den geschlossenen T-Roc bei 23.495 Euro starten,. Gut, dass es selbst so kurz nach Präsentation des Facelifts schon kräftige Rabatte gibt.(Stand: 30. Januar 2022).