Der 4,24 Meter lange VW T-Roc kommt gut an beim Publikum. So gut, dass VW sogar eine besonders scharfe Variante des kompakten SUVs anbietet: Im T-Roc R stellt der Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenziner glatte 300 PS zur Verfügung und beschleunigt in gerade mal 4,9 Sekunden auf Tempo 100. Eine Tieferlegung um 15 mm gegenüber dem herkömmlichen T-Roc sorgt für ein noch direkteres Handling, und die Fahreigenschaften passen zum betont sportlichen optischen Auftritt des SUVs. Auf Wunsch verleiht eine Titan-Abgasanlage aus dem Hause Akrapovic dem Vierzylinder einen kernigen Sound. Nicht nur VW-Fans dürften bei diesem Gesamtpaket neugierig werden. Allerdings muss manEuro nach Wolfsburg überweisen, um den T-Roc R dauerhaft in der heimischen Garage parken zu dürfen. Zum Glück geht das aktuell deutlich günstiger:(Stand 26. September 2021)!