s war 1994, als VW für den neuen Polo (6N) mit genau diesem Spruch warb: "So groß kann klein sein." Ob das 25 Jahre später immer noch gilt zeigt der Vergleich zwischen dem brandneuen T-Cross und dem ja auch erst ein Jahr alten T-Roc . T-was? Kurz gesagt ist der T-Cross die SUV-Version des Polo und der T-Roc die des Golf . Der T-Cross, der Kleinere also, ist ganz unaufgeregt gezeichnet. Mit vielen geraden Linien, sachlich und praktisch und vielleicht etwas zuuu nüchtern. Dem T-Roc haben sie ein paar Falten mehr ins Blech gebügelt, der ist interessanter geschnitten, zackiger, mit mehr Chrom, wirkt modischer.

Video: VW T-Cross vs VW T-Roc (2018) Duell der kleinen VW-SUVs Zur Videoseite

In Zahlen: Der T-Cross ist 4,11 Meter lang und 1,76 Meter breit, der T-Roc 4,23 Meter lang und 1,82 Meter breit. So weit, so klar, eine halbe Nummer größer also. Doch andererseits ist der T-Cross 1,58 Meter hoch, der T-Roc nur 1,57 – wenn man genau hinschaut, sieht man das auch auf den Fotos. Für das Raumangebot bedeutet das: Der T-Cross ist überraschend luftig geschnitten, zwar spürbar schmaler als der T-Roc, aber mit viel Kopffreiheit. Und das sorgt für ein angenehmes Raumgefühl. Vorn sitzt man zehn Zentimeter höher als im Polo und immer noch 6,5 höher als im T-Roc. Der ja eigentlich der Größere ist. Auch der Fond fühlt sich überraschend geräumig an. Und nur beim T-Cross lässt sich die Rückbank verschieben– der Kofferraum wächst dann von 385 auf 455 Liter, mit umgelegter Rücklehne passen maximal 1281 Liter rein.