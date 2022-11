Der VW Bulli hat einen langen Weg hinter sich, der von Klassikern wie dem T1 oder T3 schließlich in die heutige Zeit und damit zum T7 führt. Heute fährt der Multivan (den ersten Multivan gab es in der Generation des T3) in der Basis mit einem 136 PS starken TSI-Motor, verfügt über Frontantrieb und ein Siebengang-DSG. Günstig ist der T7 mit einem Basispreis von 45.637 Euro nicht, doch dank eines aktuellen Leasing-Deals, kann ein Großteil dieser Summe gespart werden.