Darf es etwas mehr Platz sein? Seit 2017 bietet VW den Verkaufsschlager Tiguan auch als extra geräumigen Allspace an. Der misst 4,70 Meter und ist somit knapp 22 Zentimeter länger als ein normaler Tiguan. Beim Radstand gibt es zehn Zentimeter obendrauf, und optional bieten die Wolfsburger den Allspace auch mit einer dritten Sitzreihe an.

Gerade erst konnte der große Tiguan im AUTO BILD-Gebrauchtwagentest überzeugen. Mit einer Ausnahme: Die Preise für gebrauchte Modelle sind hoch, was an der großen Beliebtheit des SUV liegt.

Auch als Neuwagen ist der VW Tiguan Allspace kein Schnäppchen, in der Basis "Life" kostet er mindestens 37.835 Euro; wer die sportliche R-Line (dann auch mit größerem Motor ) möchte, muss 49.725 Euro bereithalten. Gut, dass es das SUV aktuell zu attraktiven Konditionen im Leasing gibt!

VW Tiguan Allspace R-Line mit günstiger Netto-Leasingrate



( Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich!) Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) können Gewerbekunden den VW Tiguan Allspace 2.0 TSI 4 Motion R-Line mit 190-PS-Benziner, Allrad und Siebengang-DSG für preiswerte 274 Euro netto pro Monat leasen. Hinzu kommt eine einmalige Sonderzahlung von 999 Euro netto.

Der Leasingvertrag wird über 48 Monate mit einer jährlichen Laufleistung von 10.000 Kilometern abgeschlossen. Auf den ersten Blick lassen sich beide Parameter nicht anpassen. Ist eine kürzere Lieferzeit und/oder eine größere Laufleistung gewünscht, sollte der Leasingpartner direkt kontaktiert werden.

16.481 Euro Gesamtleasingkosten über vier Jahre



Hinzu kommt, dass das Angebot nur in Verbindung mit einem Wartungspaket gültig ist, das noch mal 35 Euro netto pro Monat kostet. Somit erhöht sich die monatliche Rate von 274 Euro auf 309 Euro netto. Außerdem müssen Kunden noch 650 Euro netto (773,50 Euro brutto) für die Überführung einplanen, wodurch sich Gesamtleasingkosten in Höhe von 16.481 Euro netto (309 Euro mal 48 plus 999 Euro plus 650 Euro) für vier Jahre Tiguan fahren ergeben.

Dafür gibt es einen vorkonfigurierten Neuwagen mit sehr guter Ausstattung. Zu den Highlights gehören die R-Line-Ausstattung, Dreizonen-Klimaautomatik, LED-Matrix-Scheinwerfer, Sitz- und Lenkradheizung, Digital Cockpit Pro sowie Einparkhilfe vorne und hinten. Dadurch beläuft sich der Bruttolistenpreis auf über 50.000 Euro.