Das Black RiNo Concept basiert auf demdas schon von Haus aus sportlichere Schürzen mitbringt. Dazu hat Orr noch eineund einen zusätzlichenmontiert. Die Aluminium-Trittbretter stammen aus dem VW-Zubehör und wurden schwarz lackiert. In den Radhäusern drehen sichdie mitvon Continental bespannt sind. (Hier geht's zum großen AUTO BILD-Sommerreifen-Test 2021)

Gewindefahrwerk und teure Felgen: Ins Gelände sollte man mit diesem Tiguan besser nicht mehr. ©Volkswagen of America, Inc.

Das einstellbare Solo-Werks-Gewindefahrwerk sorgt für eine Tieferlegung, die die Felgen noch besser zur Geltung kommen lässt. Die Bremse wurde mit einer Forge-Motorsport-Anlage an der Vorderachse aufgerüstet – das System besteht aus größeren, geschlitzten Scheiben und Sechskolben-Sätteln. Die vierflutige Auspuffanlage ist eine Spezialanfertigung und besteht aus Teilen von Borla. Ebenfalls am Heck sitzt ein Thule-Fahrradträger, der im Falle des Black RiNo ein Enduro-Bike von Marin Bikes aufnimmt. Das Alpine Trail 2 kommt mit Carbon-Rahmen in zum Auto passendem Schwarz.