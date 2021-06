er. Nach der Einstellung des begehrten V8-Diesels gibt es den Touareg aktuell mitwahlweise alsmit 340 PS oder alsmit 231 PS oder 286 PS – in jeweils vier Ausstattungslinien. Zusätzlich ist daserhältlich, ein 462 PS starker Plug-in-Hybrid , der mindestens 87.430 Euro kostet. Der normale Touareg steht in derbeim Händler. Deutlich günstiger ist das große SUV im Leasing!

In Summe liegen die(99 Euro x 36 plus 9990 Euro). Inklusive Anzahlung liegt diesomit bei– ein immer noch guter Preis für einen Touareg als Neuwagen mit vernünftiger Ausstattung. In der R-Line sind bereits 19-Zöller und eine Lederausstattung enthalten. Zusätzlich sind LED-Matrix-Scheinwerfer, Luftfederung , eine elektrisch anklappbare Anhängerkupplung, das Fahrerassistenzpaket Plus, Navi "Discover Premium", Rückfahrkamera, elektrisch öffnende Heckklappe an Bord. So beträgt der Listenpreis des Touareg 78.465 Euro brutto (65.936,97 Euro netto). Auf Nachfrage sind weitere Extras erhältlich.