Der VW Touran gilt als der perfekte Begleiter für alle Familien mit Kindern oder für Leute, die beruflich viel transportieren müssen. Zumindest in der zweiten Generation (seit 2015 auf dem Markt), die besser gelungen ist als die Vorgänger-Generation. Der zweite Touran zeigt sich bisher in allen Disziplinen problemfrei und konnte als 2.0 TDI sogar im beinharten Dauertest beim Kaufberater AUTO TEST (ein AUTO BILD-Schwesterblatt) überzeugen. Doch es muss nicht immer der große Diesel sein. Beim Blick auf die Fotos scheint sich der Eindruck vom guten Zustand des Touran zu bestätigen. In Dingolfing (Bayern) wird gerade ein VW Touran 1.6 TDI BMT Trendline zum Verkauf angeboten. Der inserierte VW wurde im Juni 2018 zum ersten Mal zugelassen und ist in der Farbe Indiumgrau lackiert. Sein Diesel leistet 116 PS. Geschaltet wird manuell, die Ausstattung umfasst von der Klimaautomatik über Sitze mit Lordosenstützen bis zur Traktionskontrolle alles Notwendige. Überschaubare 16.672 Kilometer stehen laut Anzeige auf dem Tacho. Der Touran wird sowohl als scheckheftgepflegt als auch als unfallfrei beschrieben. Im Kaufpreis von 18.970 Euro ist eine Gebrauchtwagengarantie mit drin. Obendrauf kommt, dass es sich laut Bildern um ein sogenanntes "Weltauto" von VW handelt. Diese Jahreswagen erfüllen besonders strenge Qualitätskriterien. Schließlich gibt der Händler noch an, dass der Touran ein ehemaliger Werksdienstwagen von Volkwagen ist, der über eine spezielle Anschlussgarantie bis 100.000 Kilometer Laufleistung verfügt! Hier geht's zum Angebot

Keine Probleme im Dauertest bei AUTO TEST

Keine Probleme im Dauertest bei AUTO TEST

Dieser VW Touran 2.0 TDI schlug sich im Dauertest so gut, dass seine Testdistanz verlängert wurde. Nach teils haarsträubenden Problemen mit der ersten Generation des Touran war das Redaktionsteam von AUTO TEST besonders gespannt, als 2017 der blaue Vertreter der zweiten Baureihe zum Dauertest antrat. Der war auf 100.000 Kilometer so gut, dass der Test um weitere 50.000 Kilometer verlängert wurde. Der kompakte Touran 2.0 TDI Highline begeisterte mit seinem Platzangebot, nahm mit seinen bequemen Sitzen und seinem hohen Fahrkomfort für sich ein und zeigte sich sowohl als talentiertes Zugfahrzeug als auch als echter Spritsparer. Schwierigkeiten gab es keine nennenswerten. Ja, in der dritten Sitzreihe reisen auf langer Strecke am ehesten Kinder und zierliche Frauen entspannt. Aber es gibt für sieben Personen Platz an Bord und man gelangt ganz ohne gymnastisches Können nach hinten.

Gepäck schleppen kann der Touran zudem. 834 Liter passen in den Kofferraum, wenn fünf Personen reisen. Maximal gehen 1913 Liter zwischen die D-Säulen. Die Sitze lobten selbst Kollegen mit Rückenproblemen. Dazu hat VW offenbar aus den Erfahrungen mit dem ersten Touran gelernt und das damals knochentrocken abgestimmte Fahrwerk deutlich softer ausgelegt. Sorgen um Folgen des Abgasskandals oder Fahrverbote müssen sich Interessenten nicht machen. Kein Touran der zweiten Baureihe hat einen VW-Schummeldiesel EA189 unter der Haube. Stattdessen fahren sie mit Euro 6 in die Umweltzonen.

Motorisierung und insgesamt nur wenige Schwachpunkte