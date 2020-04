VW Touran 2.0 TDI: 150.000-Kilometer-Dauertest

D ie letzten Tage im Redaktionsfuhrpark sind für einen Dauertester meistens die schönsten. Das Kilometersoll ist erfüllt, die Dokumentation abgeschlossen. Zeit, um das Erlebte noch einmal Revue passieren zu lassen, den Dauerläufer würdig zu verabschieden. Noch einmal mit dem Staubsauger durch alle Ritzen kriechen, die Narben im Blechgewebe auspolieren und sich für den ein oder anderen Kaffeefleck entschuldigen, ehe man ihn an den Hersteller zurückschickt. Dieses Ritual gehört zum Dauertest wie die Maß Bier zur Wiesn. Doch im Falle des Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: VW Touran ie letzten Tage im Redaktionsfuhrpark sind für einen Dauertester meistens die schönsten. Das Kilometersoll ist erfüllt, die Dokumentation abgeschlossen. Zeit, um das Erlebte noch einmal Revue passieren zu lassen, den Dauerläufer würdig zu verabschieden. Noch einmal mit dem Staubsauger durch alle Ritzen kriechen, die Narben im Blechgewebe auspolieren und sich für den ein oder anderen Kaffeefleck entschuldigen, ehe man ihn an den Hersteller zurückschickt. Dieses Ritual gehört zum Dauertest wie die Maß Bier zur Wiesn. Doch im Falle des VW Touran musste es leider ausfallen.

Der Zweiliter-Turbodiesel wurde nie richtig kalt

Mit zwei Tonnen gebremster Anhängelast konnte der Touran öfter auch für schweres Gerät eingesetzt werden. Fahrzeugdaten: VW Touran 2.0 TDI DSG Motor / Einbaulage R4-Turbo / vorn quer Ventile pro Zylinder / Nockenwellen 4 / 2 Hubraum (cm3) / Nockenwellenantrieb 1968 / Kette Leistung (kW / PS) bei 1/min 140 (190) / 3500-4000 Drehmoment (Nm) bei 1/min 400 / 1900-3300 Höchstgeschwindigkeit (km/h) 220 Abgasnorm / Abgas CO2 (Mix, g/km) Euro 6 / 122 Getriebe / Antrieb 6-G.-Doppelkupplung / Vorderrad Tankvolumen (l) / Kraftstoffsorte 58 / Diesel Leergewicht / Zuladung (kg) 1737 / 503 Anhängelast gebremst / ungebremst (kg) 2000 / 750 Als er Ende November 2019 abgeholt wurde, nagte noch der Dreck der letzten Dienstreisen am Caribbean Blue Metallic. Ein paar Kratzer an der Ladekante zeugten von Attacken mit Fotostativ, Reisekoffer oder Mess-Equipment, der Innenraum verdiente allenfalls das Prädikat besenrein. Das klingt nach unehrenhafter Entlassung, ist tatsächlich aber als das genaue Gegenteil zu verstehen. Denn der vermeintlich schnöde Touran mit dem Kennzeichen WOB-CW 978 war im Verlag längst zum Liebling avanciert, galt als unverzichtbares Universalgenie und fester Bestandteil des redaktionellen Fuhrparks. Man kann sich das in etwa so vorstellen: Der Zweiliter-Turbodiesel wurde nie richtig kalt. Und zum Zeitpunkt der Abholung war seine letzte Amtshandlung gerade einmal zwei Stunden her. Mehr muss man zur Beliebtheit eines Dauertesters eigentlich nicht sagen.

Der Touran unterwirft sich dem Diktat des Fahrkomforts

Mit dem optionalen R-Line-Paket zeigte sich der Touran auch sportlich. Topspeed? Locker 220-230 km/h. 2. Mai 2017, Dauertest-Beginn. Der VW Touran Highline rollt mit 190 PS starkem 2.0 TDI und Sechsgang-DSG nach Schwabach. Jungfräuliche 4320 Kilometer auf dem Tacho und mit einem feinen Ausstattungs-Ensemble an Bord. Die Liste der möglichen Extras ist beim Touran sehr lang – entsprechend freizügig setzten wir unsere Häkchen, bestellten bis auf die Lederausstattung alles: großes Navigationssystem Standheizung , dritte Sitzreihe, adaptives Fahrwerk, Anhängerkupplung, Panorama-Glasdach, R-Line-Paket und zahlreiche weitere Extras, die den Aufenthalt an Bord versüßen. Summa summarum kamen so 16.742 Euro auf den Basispreis von 37.625 Euro obendrauf. Kaum war der neue "Tourenwagen" inspiziert, ging es auch schon auf die erste Dienstreise gen Skandinavien. Und wie waren die ersten Kilometer? Der VW Touran ist ein ehrlicher Langstreckenläufer, einer, der sich voll und ganz dem Diktat des Fahrkomforts unterwirft. Selbst Kollegen mit Rückenproblemen lümmelten sich entspannt im bequemen Gestühl, erfreuten sich daran, dass die im Comfort-Mode betont softe Federung so gut wie jede Asphaltanomalie pariert und der vorzüglich gedämmte Innenraum selbst bei Tempo 200 fast noch Wohnzimmer-Akustik offeriert. Zu kritteln gab es – wenn überhaupt – also nur im Detail. Manche Kollegen empfanden das ständige Nachfüllen von AdBlue als nervig; anderen wiederum war die Schaltlogik des DS-Getriebes ein Rätsel.

Das Raumangebot sorgt für Begeisterung

Mit der dritten Reihe stehen noch 121 Liter Ladevolumen zur Verfügung. Genutzt wurden die hinteren Plätze mehr, als wir anfangs dachten. Messwerte 1): VW Touran 2.0 TDI DSG Beschleunigung 0-50 km/h (s) 3,1 | 3,2 0-100 km/h (s) 8,6 | 8,6 0-130 km/h (s) 14,3 | 14,8 Elastizität 60-100 km/h 4./ 5. Gang (s) 7,0 / 13,1 | 7,5 / 13,3 80-120 km/h 5./ 6. Gang (s) 10,0 / 17,0 | 11,1 / 17,3 Bremsweg aus 100 km/h kalt (m) 34,4 | 35,5 aus 100 km/h warm (m) 34,7 | 36,9 Testverbrauch l/100 km 5,6 | 5,9 D 1) Dauertestbeginn | Dauertestende Davon abgesehen konnte der Touran auf ganzer Linie punkten. Besonders sein gigantisches Raumangebot animierte die Kollegen immer wieder zu Lobeshymnen. 1913 Liter schiebt sich der Van im Ernstfall zwischen die D-Säulen, 834 Liter sind es immerhin bei Vollbesetzung mit fünf Personen. Mit der dritten Reihe reicht es noch für 121 Liter. Und genutzt wurden die hinteren Plätze mehr, als wir anfangs dachten. 190 PS, 220 km/h Spitze, das klang am Anfang nach schnellen Touren und hohem Verbrauch . Doch der Touran fuhr über die Distanz deutlich sparsamer, als wir erwartet hatten. Mit allen Tankfüllungen (10.904 Liter) kommen wir nach 150.000 Kilometern auf 7,3 Liter im Schnitt. Das Datenblatt bescheinigte unter Normbedingungen 6,8 Liter, unsere 100-Kilometer-Testrunde ergab sogar nur 5,6 und 5,9 Liter (Testbeginn und -ende). Natürlich wurden die Werte unterboten. 4,5 Liter schaffte ein Kollege während einer nächtlichen Tour durch Italien. Doch der Touran konnte auch flott von A nach B. Sein kultivierter und durchzugsstarker 2.0 TDI zieht lässig bis Tempo 200, auch Tacho 240 war mit etwas Anlauf drin. Das Wohlfühltempo pendelte sich bei den meisten Kollegen um 160 ein.

Kleiner Zwischenfall in Form eines Wassereinbruchs

Kosten: VW Touran 2.0 TDI DSG Testwagenpreis inkl. Extras (Euro) 54.367 Restwert* nach 150.000 km (Euro) 19.750 Wertverlust* (Euro) 34.630 Steuer pro Jahr (Euro) 244 Versicherungskosten Haftpflicht / Vollkasko (Euro) 889 / 1634 Kraftstoffkosten für 150.354 km (Euro) 13.303 Motoröl-Nachfüllbedarf (l /Euro) 3,5 | 101 Kosten Inspektionen und Reifen (Euro) 6626 Gesamtkosten auf 150.354 km (Euro) 18.837 Kosten pro km (€) 0,18 Kosten pro km mit Wertverlust (Euro) 0,53 *ermittelt von Schwacke Gravierende Störungen? Die Liste der fehlerhaften Teile, die unser Dauertester in 19 Monaten ansammelte, geht auf äußere Fremdeinwirkung zurück. In zwei Fällen war der Übeltäter klein und haarig – zwei Marderschäden am Kühlsystem sorgten für außerplanmäßige Pausen und Kosten. Und die hielten sich auch bei den geplanten Inspektionen in Grenzen. Zweimal mussten die Bremsen erneuert werden, einmal je einen Satz neue Sommer- und Winterreifen , ein neues Fliegennetz für das Sonnendach und eine Lüftungsdüse, das war's. Bleibt kurz vor der 150.000-Marke schließlich noch ein kleiner Zwischenfall in Form eines Wassereinbruchs im vorderen Fußraum. Grund waren die über die letzten Monate mit Dreck verstopften Wasserabläufe. So konnte das Wasser nicht abfließen und suchte sich seinen Weg in den Fußraum. Doch geschenkt! Wer 150.000 Kilometer derart locker und problemlos wegsteckt der kann sich ein derartiges Problemchen locker leisten. Übrigens, die eingangs erwähnte Kosmetik bezüglich staubsaugen und polieren hatte der Touran gar nicht nötig. Dieser VW sah nach den 150.000 Kilometern bis auf zwei drei kleine Kratzer noch genauso aus wie zu Beginn. Kein knarzendes Fahrwerk, das Interieur frisch wie am ersten Tag, Sitze nicht durchgebeult, Scheinwerfer nicht erblindet.