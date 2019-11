n den USA gibt es den VW Passat ab 22.995 US-Dollar. Das sind. Zum Vergleich: Diekostet in der Basis! Der US-Passat ist zwar nicht das gleiche Auto, mit 4,87 Metern Länge und dem Facelift-Kühlergrill im Touareg-Stil aber nicht weniger stattlich. Typisch US-Markt: Bei der niedrigen Preisansage fehlen noch die, die. Im Raum Los Angeles sind das beispielsweise 9,5 Prozent. Rechnet man die auf den Basispreis des Passat, so kostet die Mittelklasse-Limousine 25.179 US-Dollar – das sind umgerechnet rund 22.800 Euro.startet der Passat bei

VW gibt auf den Passat in den USA sechs Jahre Garantie. In Deutschland sind es dagegen nur zwei Jahre.

Was bei vielen Passat-Kunden in Deutschland Neid erzeugen könnte, ist neben dem günstigeren Preis auch die. Volkswagen gewährt sie entweder für, was ungefähr 116.000 Kilometern entspricht. Die– wer seinen VW gebraucht kauft, kann die Garantie übernehmen. Hierzulande greift dagegen nur die gesetzliche Zweijahres-Garantie. Wer längeren Schutz haben möchte, der muss kostenpflichtig verlängern. Übrigens ist der Passat nicht das einzige Modell, das auf der anderen Seite des Atlantiks günstiger ist. In den USA liegt das Preisniveau von Neuwagen insgesamt etwas niedriger als hierzulande.