as Tuning von Wald International ist der Inbegriff von "Darf's ein bisschen mehr sein?". Egal, ob Mercedes-AMG G 63 oder Porsche Cayenne , der japanische Veredler weiß stets noch einen draufzusetzen. Jetzt hat man sichSogar vor einer Heckschürze mit Bremslicht im Formel-1-Stil macht der Tuner nicht halt.

Durch die Tieferlegung und das Bodykit kommt der Cullinan von Wald dem Boden gefährlich nahe. ©WALD. INTERNATIONAL

Autoteile bei ebay Auspuffanlagen Bremssattel Scheinwerfer Filter Rückleuchten

Per Bodykit wird der Cullinan-Auftritt noch einmal deutlich präsenter. Die Frontschürze greift mittig den Grill mit vertikalem Gitter auf und verlängert ihn optisch nach unten.Zusätzlich gibt es noch Chrom-Akzente und eine Spoilerlippe auf dem Heckdeckel. Richtig auffällig wird das Ganze aber erst durch dieoptisch nahezu auf dem Boden schleifen lässt. So wirken die 24-Zoll-Felgen noch präsenter. Den 6,75-Liter-Twin-Turbo-V12 ließ Wald International unangetastet,dürften aber in den meisten Fällen reichen. Dass es auch eine Stufe dezenter geht, zeigt der Cullinan von Tuner Spofec.