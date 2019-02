Werkstatt-Test: Mazda

N achsicht soll ja eine Tugend sein. Und die ist beim Werkstatttest auch angebracht. Jubelten wir 2014 über 95 Prozent gefundene Fehler bei Werkstattsuche Ein Service von Finden Sie die passende Werkstatt 2 Jahre Gewährleistung

Finanzierung ohne Aufpreis

TÜV-zertifiziert Serviceleistung Bitte wählen Austausch Dieselpartikelfilter Austausch Getriebe Austausch Motor Austausch Motor gebraucht Austausch Steuerkette Austausch Turbolader Austausch Zahnriemen Bremsenservice Folierung Getriebereparatur Getriebespülung Inspektion nach Herstellervorgaben Kostenlose Problemdiagnose Klimaanlagenwartung Kupplungsreparatur Lichtcheck Motor Reparatur Motorinstandsetzung Motoröl und Filter Nachrüstung Dieselpartikelfilter Reinigung Dieselpartikelfilter Scheibentönung Sicherheitscheck Zylinderkopfdichtung Automarke Bitte wählen Abarth Alfa Romeo Alpina Alpine Aston Martin Audi Bentley BMW Bugatti Cadillac Chevrolet Chrysler Citroén Dacia Daihatsu Daimler Dodge Ferrari Fiat Ford Honda Hummer Hyundai Isuzu Iveco Jaguar Jeep Kia Lada Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lotus Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Renault Roll-Royce Rover Saab Seat Skoda Smart Subaru Suzuki Tesla Toyota Trabant Triumph Vauxhall Volkswagen Volvo Wartburg PLZ/Ort achsicht soll ja eine Tugend sein. Und die ist beim Werkstatttest auch angebracht. Jubelten wir 2014 über 95 Prozent gefundene Fehler bei VW und führten "nur" 83 Prozent bei Skoda zu Anrufen des Vorstands in der Redaktion, heben wir nun eine Augenbraue bei Mazda . Die japanische Marke kommt auf 62,5 Prozent. Sie schafft damit nach Pitstop (30,2 Prozent) und Kia (53,5 Prozent) zwar das bis jetzt beste Ergebnis der Testsaison. Aber man kann es auch anders ausdrücken: Das Trauerspiel geht weiter. Mazdas Schrauber beseitigten nicht mal zwei Drittel der eingebauten Fehler. Beim Test 2012 waren es noch 81,2 Prozent. Woran liegt's? An den Mängeln sicher nicht, deren Überprüfung ist in der Wartungsvorschrift vorgegeben.

Unglaublich: Kurz nach Rückgabe ist die Batterie leer

Vielmehr scheint sich – nicht nur bei Mazda – unter den Monteuren ein stetig laxer werdender Umgang mit den abgegebenen Autos einzuschleichen. Ein Indiz dafür sind ständig verstellte Klimaanlagen und Radios. Wobei Soundsysteme nicht Bestandteil der Wartung sind, folglich kein Mechaniker daran etwas zu suchen hat. Und die Belüftung, deren Funktion bei Mazda ebenfalls nicht auf der Wartungsliste steht, sollte anschließend wieder auf die Einstellung des Eigentümers zurückgesetzt werden. Kleinkram? Nicht wirklich. Denn wie bitte schön will ein Serviceberater bei einem auf maximaler Stufe rauschenden Gebläse während der Probefahrt irgendwelche Störgeräusche wahrnehmen? Den schlechtesten Job machte die Firma Soucek. Kurz nach Rückgabe an den DEKRA-Tester sprang der Mazda nicht mehr an – Batterie leer. Und vier der sechs eingebauten Fehler hatte Soucek nicht beseitigt.

Kommunikatives Desaster im Münchner Betrieb

Der Münchner Betrieb war auch in anderer Hinsicht ein bedenkliches Negativbeispiel: Die telefonische Terminvereinbarung mit dem Chef persönlich erlebte der Tester als kommunikatives Desaster. Nachdem der Autohausbetreiber den Namen zweimal falsch verstanden hatte und der Tester ihn buchstabieren wollte, wurde der Chef patzig und forderte herrisch die Nennung des Kennzeichens. Der restliche Dialog verlief schroff. Und schließlich verlangte Herr Soucek die Zusendung der Kfz-Zulassung per Mail. Später auf der Rechnung waren Name und Adresse immer noch nicht richtig geschrieben. Dass die Papiere per E-Mail abgefordert werden, sehen wir in Zeiten von Datenklau-Skandalen übrigens kritisch. Zwar ist es für Kunden zumutbar, mal eben ein Handyfoto zu verschicken. Aber Autohäuser sollten nicht generell das Vorhandensein eines Smartphones voraussetzen. Der bessere Weg ist, Fahrzeugdaten gleich am Telefon zu erfragen, einschließlich der 17-stelligen Fahrgestellnummer. Denn nur damit kann der Auftrag korrekt vorbereitet und eventuell offene Serviceaktionen des Herstellers geprüft werden. Das betrifft alle Marken.

Überblick: Alles zum Thema Werkstatt-Test

Viele Werkstätten greifen zu Kassenfüllern

Spezifisch für die Mazda-Werkstätten in diesem Test war eine andere Unsitte, die sogenannten Kassenfüller. Das sind die Positionen im unteren Drittel der Rechnung. Reiniger, Schmier- und Pflegemittel zum Beispiel. Tatsächlich sind die wie Gebäude-, Energie- und Lohnkosten bereits in der Wartungspauschale enthalten. Besonders dreist: Firma Klein kippte ungefragt einen Kraftstoffsystemreiniger in den Tank. Machte mal eben 15,76 Euro extra. Ein ähnliches Spiel trieben Werkstätten mit Entsorgungskosten. Altöl ist ein begehrter Stoff, und wird von den Betrieben zu Geld gemacht. Sechs der acht Mazda-Prüflinge bereicherten sich mit solchen und anderen Kassenfüllern.

Nur ein Betrieb war in der Lage, einen Lichtblick zu liefern