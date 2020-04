Als echte Hommage müsste sich ein X5 Le Mans natürlich an die Optik seines Vorgängers anlehnen.Auch die abgerundeten Spiegel und die Haube mit übergroßem Luftauslass sind bekannt. Wichtig sind der silberne Lack, die goldenen BBS-Felgen und eine Tieferlegung. Nieren und Leuchten vom neuen Modell fallen aggressiver aus, harmonieren aber erstaunlich gut mit den rundlichen Schürzen. Beim Original fehlte innen die Rücksitzbank, der Fahrer nahm in einem Rennschalensitz Platz.Sogar eine Dachreling haben wir ihm zugestanden.

Der mittige Auspuff könnte bei einem Nachfolger als Vierrohranlage auf die Seite wandern.

Die ganze Übung wäre aber witzlos ohne den Motor. Dem X5 M Competition mit V8 Biturbo reichen 625 PS, um in 3,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h zu sprinten. Was da wohl erst ein V12 mit 700 PS anstellen würde?Dass ein Zwölfzylinder im X5 Utopie ist, liegt auf der Hand. Nicht einmal X7 und 8er kommen in den Genuss der prestigeträchtigen Zylinderzahl. Aber reizvoll wäre es allemal, denn Genuss braucht keine Vernunft. Warum also nicht ein limitiertes Sondermodell zum lässigen Preis von 250.000 Euro? Vielleicht dient unsere Illustration in München ja als kleiner Appetitanreger. Kommt schon, BMW!