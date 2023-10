So langsam wird es ernst. Zum Jahreswechsel 2023/24 kommt der Zeekr X – und zielt als (noch) Unbekannter doch voll auf die Mitte des Marktes. Mit 4,43 Meter Länge angenehm kompakt und für ein SUV ziemlich zahm gezeichnet, geht er zu Preisen ab 44.990 Euro ins Rennen.

Dabei will er sich weder mit heimischen Billigangeboten wie BYD oder MG messen, noch mit europäischer Massenware vom Schlage eines VW ID.3 oder eines Renault Mégane E-Tech. Nein, der Zeekr X zielt selbstbewusst auf Audi Q4 e-tron , BMW iX1 oder Mercedes EQA

Die Technik des X kennen wir schon vom Smart #1, bald wird sie uns auch im Volvo EX30 begegnen. Hier wie dort setzt Geely auf die SEA-Plattform und bestückt diese wahlweise mit einem 272-PS-Motor mit 343 Nm an der Hinterachse oder mit zwei E-Maschinen von zusammen 428 PS und 543 Nm in Bug und Heck.

Nicht ganz so straff und sportlich abgestimmt wie der Smart, gibt der Zeekrdamit den Souverän für die Stadt, schmatzt satt über das Kopfsteinpflaster, kratzt dank seines großem Lenkeinschlags eng die Kurve und bietet Fahrleistungen, bei denen Audis und VWs MQB-Kunden genau wie den MFA-Fahrer bei Mercedes die Ohren schlackern.

Von 0 auf 100 geht es im besten Fall in 3,8 Sekunden, und erst bei 180 km/h zieht die Elektronik den Stecker. Aber nur, weil der X vergleichsweise handlich ist, fährt er schließlich nicht nur in der Stadt. Nicht umsonst hat der Akku 69 kWh und reicht im Normzyklus deshalb für bestenfalls 440 Kilometer.

Im Innenraum des Zeekr X geht es schon fast vornehm zu

Was den chinesischen Herausforderer aber vor allem aus dem elektrischen Einerlei und dem süddeutschen Premium-Angebot heraushebt, das sind Ambiente und Ausstattung. Haben Schwaben und Bayern zumindest in dieser Disziplin bislang noch den Maßstab gesetzt, können sie bei Zeekr das nächste Level erleben.

Die Materialanmutung ist vornehmer als bei Audi , die Bildschirme sind größer als bei BMW, und das Bediensystem ist eingängiger als das MBUX der Schwaben. Vom animierten Head-up-Display fast wie in der S-Klasse ganz zu schweigen.

Und dass die Assistenzsysteme alle hypernervös sind und einen ständig mit Warntönen gängeln, daran tragen die Behörden und die Regeln des Euro NCAP mindestens genauso viel Schuld wie die übervorsichtigen Ingenieure, die schließlich partout zeigen wollen, was sie haben.

Und das ist eine ganze Menge – schließlich ist der X mit fünf Kameras und fünf Radaraugen bestückt, kann alleine Spur, Abstand und Tempo halten und rangiert auch dann in die Parklücke, wenn der Fahrer schon ausgestiegen ist.

Das Platzangebot im Zeekr X weiß zu überzeugen

Dass man – mal mit Kabel und mal ohne – an jedem Platz mindestens ein Smartphone und an manchen Buchsen sogar sein Laptop laden kann, ist auch kein Nachteil. Und wenn sich der X schon als Kleinod inszeniert und funkelt wie ein Schmuckkästchen, dann ist auch die Videoüberwachung beim Parken durchaus gerechtfertigt.

Der Zeekr X bereichert die Elektroszene auf jeden Fall

Also alles perfekt beim chinesischen Newcomer? Und die nächste Klatsche für die vermeintlich verschlafenen Deutschen? Scheint fast so. Bis man an die Ladesäule kommt. Denn dort performt der Zeekr allenfalls durchschnittlich, lädt den Wechselstrom mit bis zu 22 und den Gleichstrom gerade mal mit maximal 150 kW.