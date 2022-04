Was Tesla unter den Automobilen ist, ist Zero Motorcycles bei den Elektro-Zweirädern. Die treibende Kraft hinter dem kalifornischen Hersteller ist Neal Saiki – ein ehemaliger NASA-Ingenieur, der bereits 2006 begann, elektrische Motorräder zu entwickeln.

Die 222 Kilogramm schwere Zero SR ist eine Evolution der Zero SR/F sowie der SR/S. Sie ist als erstes Modell mit dem Lithium-Ionen-Akku ZForce 14.4+ (14,4 kWh) ausgestattet und soll bis zu 365 Kilometer Reichweite schaffen. (Die heißesten Bike-Neuheiten 2022)

Neben der hohen Energiedichte der Batterie ermöglicht eine effiziente Kühlung durch ein Aluminium-Gehäuse samt Wärmeübertragungsschnittstelle diese Reichweite. Ein wichtiges Element des Motorrads sind die Software-Updates, die im sogenannten Cypher Store erhältlich sind.

hnlich wie bei Tesla schalten diese Programme neue Funktionen und Optimierungen frei. So wird die Batteriekapazität auf 17,3 kWh erhöht; ab Herbst 2022 liefert der zusätzliche Power Tank weitere 3,6 kWh, was die Kapazität auf fast 21 kWh steigern und die Maximalreichweite von eben 365 Kilometern ermöglichen soll.

Der Akku "ZForce 14.4+" hat eine Kapazität von 14,4 kWh. Das "+" deutet darauf hin, dass die Kapazität per Software-Update gesteigert werden kann.

Geladen wird mit drei kW. Per kostenpflichtigem Update kann diese überschaubare Geschwindigkeit um zehn Prozent gesteigert werden, was die Stromtankzeit von 4,5 Stunden auf 4,1 Stunden reduzieren soll.

Am besten, man ordert beim Kauf des Elektro-Motorrads gleich die Top-Lade-Option und füllt dann den Akku in 1,8 Stunden. Aufgrund der Effizienz und des kompakten Designs des Antriebsstrangs ist eine passive Luftkühlung ausreichend.

Ähnliches gilt für den Motor : Wer tiefer in die Tasche greift, bekommt mehr Power. In der Basis-Konfiguration leistet die permanent erregte, bürstenlose ZF75-10-E-Maschine 55 kW (74 PS ) und ein Drehmoment von 165 Newtonmetern. Damit soll die SR 167 km/h Höchstgeschwindigkeit erreichen. Per Upgrade sind 81 kW (110 PS), 199 Nm und 200 km/h Topspeed drin.