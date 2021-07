In das Projekt waren nur sehr wenige BMW-Ingenieure und die notwendigsten Experten der Zulieferer eingeweiht, in den Konstruktionslisten wurde nichts hinterlegt. Wegen der Geheimhaltung bekam der Motor auch keinen üblichen Namen, sondern den. Vomwurden Zylinderabstand, Bohrung und Hub und auch die Steuerzeiten der Nockenwellen übernommen. Die zusätzlichen vier Zylinder erhöhten den Hubraum von fünf auf

Die Abmessungen des V16 waren so mächtig, dass in den 7er-Motorraum kein Kühler mehr passte.

Nächste Aufgabe war der Einbau in einen Versuchswagen. Team "Goldfisch" besorgte einen, also die Langversion, in Nerzbraun-Metallic. Für die Erprobung im Straßenverkehr bauten sie das belastbarste Getriebe ein, das der Zulieferer bot: eine. Damit der V16 überhaupt in den Motorraum passte, mussten die Ingenieure. Spätestens da wurde klar: Schon mit den immensen Abmessungen von Motor und Kühlung wäre ein Serien-7er überfordert, eine